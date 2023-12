Šest preprostih načinov za čudovito dišeč dom

V dneh, ki so pred nami, bodo obiski najbrž pogostejši, kot sicer. Eden od dejavnikov, ki vplivajo na počutje in na prvi vtis obiskovalcev, je vonj, ki se širi znotraj doma.

Da bi ta bil prijeten, poskrbite s čisto preprostimi koraki.

Očistite omaro s čevlji

Kje začeti, če vas vedno, ko stopite v stanovanje, pozdravi neprijeten vonj? Pri omari s čevlji.

Očistite jo, očistite vse, kar je v njej, da se neprijetne vonjave ne bi prehitro vrnile, pa v vrečke nasujte jedilno sodo ali otroški puder in jih položite med ali v čevlje.

Priskrbite si rože

Sveže cvetlice niso le lepe na pogled, so tudi prijetnega vonja.

Čeprav je med zadnjimi prazniki v letu v ospredju smrečje, ki mimogrede, prav tako lepo diši, si vendarle omislite tudi kakšen šopek lilij, sivke ali drugih dišečih cvetlic, ki so vse leto na voljo v cvetličarnah.

Že majhen aranžma bo z vidika vonja pričaral veliko spremembo.

Tudi pozimi si omislite kakšen šopek rož. FOTO: Liudmila Chernetska/Gettyimages

Uporabite naravne dišave

Naravne dišave so vedno dobrodošle. Pozimi so najboljše kombinacije iz olupkov cirusov, cimeta, klinčkov in zelišč, denimo rožmarina.

Stresite jih v lonec, prelijte z vodo, segrevajte do vretja in uživajte v dišeči pari, ki se bo sproščala med vrenjem.

Naravne vonjave so vedno čudovite. FOTO: Petra Schüller/Gettyimages

Dosledno čistite

Ne zanemarite učinka čiščenja. To ne zagotavlja le snažnega doma, temveč tudi dišeč zrak.

Bodite temeljiti pri čiščenju predmetov, ki se hitro navzamejo neprijetnih vonjav: redno sesajte preproge, perite zavese, čistite oblazinjeno pohištvo in seveda smetiščne koše.

Uporabite eterična olja

Še en pripomoček za dišeč dom so eterična olja. Uporabite jih v izparilniku ali z mešanico izbranega olja in vode poškropite tkanine.

Izberite olja, ki sproščajo ali ki so v skladu z letnim časom: idealna so tista sivke, vanilje, klinčkov, evkaliptusa …

Uporabite eterična olja. FOTO: Puhimec/Gettyimages

Redno zračite

Ne glede na to, da je zunaj zima in da prostore ogrevate, vsak dan v dom spustite svež zrak.

Vsaj za pet minut na stežaj odprite okna in tudi tako pričarajte svežino in prijeten vonj ter dom spremenite v dišečo oazo, svetuje City Magazine.