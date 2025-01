Samsung razpakiral nove telefone

Južnokorejski tehnološki gigant Samsung je prejšnji teden v kalifornijskem San Joséju predstavil novo generacijo pametnih telefonov premijske serije galaxy S, ki nosijo oznake S25, S25+ in S25 ultra.

Veliko razpakiranje – pri Samsungu svoje glavne dogodke že tradicionalno imenujejo Unpacked – je bilo polno visokoletečih besed in izrazov, med katerimi so še posebej poudarjali umetno inteligenco in multimodalnost. (Slednji izraz pomeni zmožnost integracije in obdelave različnih vrst podatkov, kot so zvok, slike, video, besedilo idr.)

Umetna pamet

Nadgradnje funkcije Iskanje v Googlu z obkroževanjem naredijo iskanje na zaslonu telefona še bolj uporabno, hitro in kontekstualno prilagojeno: umetna pamet hitro prepozna telefonske številke, e-poštne naslove in spletne povezave, kar nam omogoča, da z enim samim dotikom pokličemo, pošljemo email ali obiščemo spletno stran. Telefon nam predlaga tudi potencialne naslednje korake, kaj bi lahko naredili z obkroženo stvarjo.

Pri Samsungu poudarjajo, da njihovi telefoni predstavljajo preboj na področju razumevanja naravnega jezika. Telefon lahko enostavno vprašamo, naj nam poišče določeno fotografijo v galeriji ali pa prilagodi velikost pisave v nastavitvah. S pomočjo Googlovega digitalnega pomočnika gemini, ki ga aktiviramo s stranskim gumbom za vklop, lahko z glasovnimi ukazi komuniciramo tudi z aplikacijami ostalih razvijalcev.

Ultra seveda postreže z najboljšimi kamerami iz serije galaxy S25. FOTO: Dgeut

Tako lahko poiščemo pesem v spotifyu ali pa zahtevamo urnik priljubljenih tekem in ga dodamo v koledar. Treba pa je dodati, da te napredne funkcije delujejo, če se s telefonom pogovarjamo v angleščini ali nekaterih drugih večjih jezikih; vprašanje je, ali bodo kdaj na voljo v slovenščini. Nekatere funkcije, kot so povzetki klicev, denimo, pri nas niso izvedljive, ker zakonodaja ne dovoljuje snemanja pogovorov v napravi. Lahko pa uporabimo pomoč za risanje in pisanje, pri čemer slednja omogoča enostavno prevajanje svetovnih jezikov znotraj aplikacij za sporočanje.

Aktiviramo lahko tudi funkcijo now bar, ki spremlja naše delo in življenje ter nam lahko precej olajša organizacijo dneva. Zadevo moramo sicer še preizkusiti, ampak načeloma naj bi umetna pamet v telefonu vedela, kaj smo vnesli v koledar, in nas opozarjala, kdaj moramo, na primer, oditi s sestanka v službi, če želimo do določene ure priti na dogodek na drugem koncu mesta, pri čemer naj bi uporabljala podatke iz Googlovih zemljevidov in upoštevala morebitne prometne konice.

Pri Qualcommu so za Samsung razvili posebej nabrito različico procesorja snapdragon 8 elite.

Hej, mašinca, zagodi

Da bi vse to gladko in neopazno teklo, skrbi novi procesor snapdragon 8 elite for galaxy, ki so ga pri Qualcommu prilagodili prav za Samsungove top telefone, ki so odslej opremljeni z najmanj 12 GB delovnega pomnilnika, medtem ko se velikost shrambe pri osnovnem modelu galaxy S25 začne pri 128 GB, plusu in ultri pa pri 256 GB. O zaslonu ne bi izgubljali besed, saj so samsungovci nove telefone opremili z že tradicionalno odličnimi amoled zasloni z diagonalami 6,2, 6,6 in 6,9 palca, pri čemer je ultra opremljena tudi s pisalom.

Funkcija zvočna radirka zna odstraniti neželene zvoke z videoposnetkov. FOTO: Dgeut

Kar se tiče kamer, ni nekih sprememb, razen pri ultri. Galaxy S25 in S25+ imata že dobro znano kombinacijo glavne, ultra širokokotne in telefoto kamere s 50, 12 in 10 milijoni slikovnih točk ter trikratno optično povečavo, model S25 ultra pa ima glavno kamero z 200 megapiksli, dodatno telefoto lečo s 50 MP in petkratno povečavo ter novo ultra širokokotno kamero s 50 milijoni točk. Odlični posnetki so zagotovljeni.

Samsungove galaksije so že na voljo za prednaročilo, prodajati pa se začno na začetku februarja. Za galaxy S25 je treba odšteti od 919 evrov naprej, za S25+ najmanj 1179 evrov, cene prestižne ultre pa se začno pri 1469 evrih, pri čemer ni odveč pripomniti, da je do 6. februarja mogoče za ceno osnovnega modela dobiti dvakrat več notranjega pomnilnika.