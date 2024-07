Samsung razpakiral nove naprave

Južnokorejski Samsung je v prvi polovici julija predstavil svoja najnovejša prepogljiva pametna telefona galaxy Z fold 6 in Z flip 6, pri čemer na veledogodku Unpacked (Razpakirani) niso pozabili večkrat poudariti, da je njihov novi Z fold 6 lažji in tanjši kot prej, spet pa so veliko govorili o naprednih in praktičnih funkcijah umetne inteligence, ki so jih prvič pokazali pozimi ob splovitvi serije pametnih telefonov galaxy S24. Pokazali so tudi nove slušalke galaxy buds 3 in buds 3 pro ter pametni uri galaxy watch 7 in watch ultra ter napovedali prihod pametnega prstana.

Tanjši in lažji

Novi galaxy Z fold 6 je sicer silno podoben prejšnjemu modelu, a v debelino meri le 5,6 mm oziroma 12,1 mm, ko je zložen, pa tehta 239 gramov, kar je 14 gramov manj kot Z fold 5. Zunanji zaslon je zdaj malenkost večji, notranji glavni zaslon pa ima nekoliko več slikovnih točk, poleg tega naj bi bil še trpežnejši.

Nova kolekcija ur galaxy watch 7 FOTO: Samsung

Pestri nabor vrhunskih naprav: galaxy Z fold 6, Z flip 6, watch ultra in buds 3 pro FOTO: Samsung

Nabor kamer je ostal enak kot pri zadnji generaciji, se pravi 50-MP glavna širokokotna kamera, 10-MP telefoto kamera s trikratno optično povečavo in 12-MP ultraširokokotna kamera ter podzaslonska selfie kamera s 4 MP in zunanja selfie kamera z 10 MP. Nov pa je procesor (snapdragon 8 gen 3), ki je vrh ponudbe med androidnimi telefoni. Baterija s 4400 mAh je ostala ista.

Podobno je pri galaxyju Z flip 6, ki je skoraj identičen petici, le da ima nov, že prej omenjeni procesor in boljšo glavno kamero s 50 milijoni slikovnih točk ter močnejšo baterijo in boljše hlajenje, saj so se nekateri kupci v preteklosti pritoževali nad segrevanjem. Oba telefona sta naphana s praktičnimi funkcijami umetne inteligence, a o tem več kdaj drugič. Za novi fold bo treba v prosti prodaji odšteti 1999 evrov, za flip pa 1199 evrov; pri nas bosta na prodaj prav te dni.

Nadgrajene slušalke

Serija slušalk galaxy buds 3 in buds 3 pro s pomočjo Samsungove umetne inteligence galaxy AI prinaša nove funkcije. Če uporabnik z novimi budsi v ušesih posluša predavanje v tujem jeziku, lahko na telefonu galaxy Z fold 6 ali Z flip 6 vklopi tolmača in sliši simultani prevod (seveda le v izbranih jezikih). Poleg tega lahko s preprostimi glasovnimi ukazi začne ali ustavi predvajanje glasbe, ne da bi se dotaknil slušalk ali telefona.

Slušalke galaxy buds 3 pro se tudi ponašajo z umetno inteligenco. FOTO: Samsung

Zanimivo bo videti, kako se bo obnesel Samsungov pametni prstan.

Elegantni manjši prepogljivec galaxy Z flip 6 FOTO: Samsung

Slušalke znajo same optimizirati kakovost zvoka in aktivnega odpravljanja hrupa iz okolice. Razlika med modeloma je v njuni zasnovi: buds 3 so t. i. odprte slušalke, buds 3 pro pa se vtaknejo neposredno v ušesni kanal, kar poskrbi za še boljšo kakovost zvoka ter predvsem močnejše in razločnejše base. Cena? 179 oziroma 249 evrov.

Novi uri in prstan

Umetno inteligenco so omenjali tudi pri pametnih urah galaxy watch 7 in watch ultra, ki naj bi skrbeli za vsakodnevno dobro počutje s personaliziranimi vadbami in zmožnostmi inteligentnega ter preventivnega spremljanja zdravja. Model ultra, izdelan iz titana, je Samsungova najzmogljivejša in najrobustnejša pametna ura doslej, namenjena zahtevnejšim uporabnikom pri doseganju športnih ciljev. Watch 7 v 40-milimetrski različici bo stala od 319 oziroma 369 evrov (z LTE), v 44-milimetrski različici pa od 349 oziroma 399 evrov; ultra bo stala od 699 evrov.

Dogodek so sklenili s predstavitvijo pametnega prstana galaxy ring, ki tehta od 2,3 grama do 3 grame, lahko pa ga nosimo povsod, tudi pod prho ali med plavanjem, pri čemer nenehno spremlja naš srčni utrip in raven stresa, z njim pa lahko nadzorujemo tudi kamero na telefonu. Ni jasno, ali bo na voljo tudi pri nas, cenili pa naj bi ga na 440 evrov.