Saj ni res, a je: psička nosi oblačila Diorja, Chanela in Fendija (FOTO)

Psička Tika pasme mali italijanski hrt je oblečena bolje kot marsikatera modna navdušenka, njena zbirka oblačil pa je vredna kar 18.560 evrov. Štirinožna članica družine 32-letnega Kanadčana Thomasa Sharpia uživa v oblačenju in obiskovanju ekskluzivnih modnih dogodkov po vsem svetu. Za ogled modnih revij je vedno oblečena še posebno elegantno – v luksuzne kose znanih modnih hiš ali oblikovalcev. Vsa njena oblačila so izdelana po meri, trenutno pa ima v omari 400 ekskluzivnih kosov, vredni so od 158 do 473 evrov.

Vitko postavo ohranja s posebno dieto. FOTOGRAFIJE: Instagram

Tika se je v obleke oblačila, še preden je postala model, a sprva le zaradi nizkih temperatur. »Živimo v Kanadi, kjer je vedno hladno in deževno. Biti moraš pripravljen,« razlaga Tikin lastnik. Thomas je prve fotografije Tike v oblačilih objavil na spletu leta 2016. Oblikoval jih je sam, v navdih pa so mu bile modne ikone Lady Gaga, Celine Dion in Cher. Število sledilcev je skokovito naraščalo in kmalu so psički obleke začela ponujati znana modna imena. Sodelovala je že z znamkami Boss, Dior, Chanel in Fendi ter tudi s slovito modno revijo Vogue. Vabijo jo tudi modne tedne po vsem svetu. V vsakdanjem življenju pa Tiko oblačijo bolj praktično. »Za vsakdanje priložnosti je najpomembnejše udobje. Takrat večinoma nosi enodelne obleke, ki jih je najbolj vajena,« razkriva Thomas Sharpio.

Kar 500 evrov so vredni njeni najdražji kosi.

Tika ima tudi naslednico, ki bo prevzela njeno mesto, ko se bo upokojila. Mlajša italijanska hrtinja Kala se že uči pravil manekenskega življenja. Kot se spodobi za manekenke, tudi Tika in Kala skrbita za svoji postavi oziroma zanju to počne Thomas. Uživata surovo zamrznjeno meso, sveže sadje in zelenjavo ter prehranske dodatke. »Dekleti imata takšno hrano radi, hkrati pa sta po zaslugi diete v odlični formi,« poudarja Thomas. Psički sta poleg razvajanja z oblekami, potovanji in hrano deležni še enega privilegija: čeprav imata po hiši 12 postelj, smeta spati tudi na zakonski postelji svojih lastnikov.