S psom na piknik? To so pravila, ki jih morate upoštevati

Kratek aprilski vremenski preblisk poletja nas je spomnil na bližajočo se sezono piknikov. Če imate psa in ga boste vzeli s sabo, poskrbite, da se bo tudi on dobro počutil. Verjetno boste poiskali kraj, ki ni preveč obljuden, za psa je še posebno priporočljivo, da je nekje, kjer ni preveč ljudi in motečih zvokov. Piknik prostori, kjer je lahko več različnih skupin hkrati, niso najboljša izbira.

Za piknik s psom izberite lokacije, ki ponujajo dovolj sence, da se bo žival lahko umaknila pred sončnimi žarki nekoliko proč od dogajanja. Tako bo lahko po potrebi poiskal svoj mir v kotičku, ki bo čisto njegov. Če ste na kraju, kjer ni veliko naravne sence, lahko težavo rešite s senčnikom.

Tudi na pikniku potrebuje sprehode. FOTO: Solovyova/Getty Images

Preverite, kdo je na seznamu gostov. Če bodo prišli ljudje, ki se bojijo psov, ali otroci, ki bi lahko psa razdražili, seveda ne nalašč, razmislite o tem, kako boste preprečili neljube situacije. Če bodo tudi drugi gostje pripeljali s seboj psa, je dobro, že prej preverite, kako se vaš in njihov pes razumeta.

Središče dogodka je seveda hrana. Tudi če nameravate ljubljenčku dati kak del svojega obroka, s seboj vzemite njegovo običajno hrano in priboljške, s katerimi ga boste lahko nagradili za lepo vedenje. Nikar mu ne dajajte čevapčičev ali pleskavic, saj je to meso začinjeno in mu lahko škodi.

Sladoled je super, a raje mu ponudite njegove priboljške. FOTO: Christinlola/Getty Images

Pazite pri mesu z drobnimi kostmi in česnu ter čebuli – tudi teh ne sme zaužiti. Če bi ga radi posebej razvajali, vzemite s seboj kuhano piščančje ali puranje meso, ponudite mu pečeno korenje, tudi surova jabolka ali lubenica ga bodo razveselili, prav tako lahko poje jagode in kumare. Na piknik seveda ne smete oditi brez zadostne količine vode za vašega ljubljenčka in sklede, v kateri mu jo boste postregli. Pes naj ima tudi svoje ležišče; na tržišču se dobijo ponjave s hladilnim učinkom, ki lahko pridejo prav v zelo vročih dneh.

S sabo vzemite njegovo najljubšo igračo. FOTO: Iuliia Zavalishina/Getty Images

Da mu ne bo dolgčas, vzemite s seboj igrače. Ali bo pes na pikniku privezan ali spuščen, je odvisno od njegovega značaja, povabljenih in lokacije. Če bo precej časa privezan, ga večkrat peljite na sprehod, sicer pa mu namenite toliko časa in pozornosti, kot je je vajen sicer. Lahko ga celo vključite v nekatere igre, denimo metanje frizbija.