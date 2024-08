To morate storiti, da bodo gladiole dlje lepe (FOTO)

Le malo je tako preprostih načinov okraševanja doma in vnašanja svežine ter barv vanj, kot je dekoracija s šopki svežega cvetja. Poletje je z njim posebej bogato, med čudovite poletne cvetlice pa sodijo gladiole. V različnih velikostih, barvah in oblikah razvajajo s čašastimi cvetovi, ki se počasi odpirajo proti vrhu stebla. Da bi vas v vazi dolgo razvajale, zanje poskrbite s primerno nego.

Če jih kupujete na tržnici ali jih režete na domači gredici, izberite socvetja, na katerih je večina cvetov še zaprtih. Povsem razcveteni naj bodo največ prvi trije.

Nabirajte jih zgodaj zjutraj in izberite socvetja z večinama še zaprtimi cvetovi. FOTO: Alexander Shapovalov/getty Images

Če jih nabirate na vrtu, jih režite zgodaj zjutraj, ko je v njih največ vode in se bodo zato lažje prilagodile novim razmeram. Ob sebi imejte posodo z mlačno vodo, postavite jih vanjo, vse skupaj za nekaj ur prestavite v hladen in temen prostor, šele nato gladiole razporedite v izbrano vazo.

Pred tem korakom s stebel odstranite liste. Listje namreč začne propadati hitreje in v vodo se sproščajo bakterije, ki škodujejo tudi steblu in posledično cvetovom. Preden cvetje postavite v vazo, jo temeljito pomijte, prav tako jo dobro pomijte ob vsaki menjavi vode. Zamenjate jo najmanj vsak drugi dan.

Povsem razcveteni naj bodo največ prvi trije cvetovi.

Pravilen rez

Pravilen rez je ključen za dolgo ohranjanje svežine cvetlic z debelejšim in tršim steblom. Z ostrim rezilom te prirežite pod kotom 45 stopinj, tako bodo rastline lažje vpijale vodo in v njej prisotne hranljive snovi. Pri vsaki menjavi vode odrežite pod istim kotom približno pol centimetra stebla in tako odstranite poškodovani del, ki ovira absorpcijo.

Vaza naj bo čista, voda v njej pa sveža. FOTO: Jana Milin/getty Images

Preden jih postavite v vazo, z njih odstranite liste.

Vodi v vazi dodajte malo hrane in sredstvo proti bakterijam. Lahko ga kupite cvetličarni, lahko pa vodi dodate nekaj kapljic vodke, pol žličke sladkorja, nekaj kapljic soka limone ali tableto aspirina. Vse deluje kot hrana, ki ščiti pred prehitrim propadom rastlin.

Čeprav so gladiole poletno cvetje in obožujejo tople dni, jim v vazi bolj kot vročina prija hlad. Zato jih ne izpostavljajte sončnim žarkom in prepihu. Oboje jih bo namreč izsušilo in cvetovi se bodo posušili hitreje, kot če bi bile na svežem ter ne na prepišnem mestu.