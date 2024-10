Pri Hyundaiu in Kii si zadnja leta nove generacije znanih modelov drznejo pripraviti zelo drugače. To nedvomno velja tudi za veliki suv hyundai santa fe, ki je tokrat povsem spremenjen, pa naj gre za podobo ali pogon. Santa fe svežega letnika je peta generacija tega modela, najprej je tržno pot začel v ZDA, malo kasneje v Evropi. Naj le omenimo, da so jih doslej na stari celini prodali že 450.000. Model s tem imenom je pri nas kar dobro znan, če se spomnimo njegovih začetkov iz prvih let tega tisočletja, ko je igral predvsem na karto ugodne cene, je to zdaj nekoliko drugače. Oblika, ki je ne ...