Res bizaren razlog za varanje: ko si želijo samozavest dvigniti v tuji postelji

Raziskava, opravljena na univerzi Connecticut, je prišla do zanimivega zaključka: pri osebah, ki so finančno odvisne od partnerja, je večja verjetnost za skok čez plot.

Manjši zaslužek od partnerjevega namreč slabo vpliva na njihovo samopodobo in samozavest, ki ju skušajo dvigniti v tuji postelji.

V raziskavo so znanstveniki leta 2016 vključili 2527 oseb in več let spremljali dinamiko v njihovi zvezi. Pri analizi rezultatov opažanj so ugotovili, da so bile osebe, ki so zaslužile manj od partnerja, bolj nagnjene k varanju.

Voditeljica Christin L. Munsch je dejala, da je tako pri moških kot pri ženskah ekonomska odvisnost povezana z večjo možnostjo za varanje, je pa res, da še bolj, kot na ženske, ta vpliva na moške.

Namen skoka čez plot je včasih celjenje ranjenega ega. FOTO: Olena Yakobchuk/Shutterstock

Zakaj so moški bolj dovzetni?

»Menim, da gre pri tem za tesno povezavo s kulturološkim ozadjem, kjer se od moških pričakuje, da bodo skrbniki,« je povedala Munscheva.

Tisti, ki so torej odvisni od ženske, sebe vidijo kot nesposobne izpolnjevati družbena pričakovanja, ogroženi sta njihovi moškost in možatost, v aferi pa najdejo nekakšno kompenzacijo.

»Obstaja več dokazov, tudi znotraj literarnih del, da se moški, ki čutijo, da je ogrožena njihova spolna identiteta, pogosteje spuščajo v promiskuitetna obnašanja,« je še dejala znanstvenica.

Še druga plat zgodbe

Intimnost je ena od spolno tipiziranih obnašanj. Zanimivo pri celotni zgodbi je, da so ženske, ki zaslužijo več od partnerja, bolj naklonjene zvestobi, medtem ko moški, katerih zaslužek znatno presega zaslužek žensk, prav tako pogosto skočijo čez plot, saj so prepričani, da jim izlet tja nekako pripada.

Višina zaslužka ga pogosto potisne v tujo posteljo. FOTO: Motortion Films/Shutterstock

»Je pa res, da raziskava ni upoštevala drugih okoliščin in bodo potrebne še nadaljnje analize, da bi natančno vzpostavili povezavo med doprinosom v družinski proračun in naklonjenostjo varanju,« besede znanstvenice povzema Your Tango.