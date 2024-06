Recept za noro dober prigrizek, ki je osvojil vaša srca na našem tiktoku

Že poznate bao buns? Ti izjemno priljubljeni prepognjeni kruhki, ki jih skuhamo na sopari, zasedajo pomembno mesto v azijski kulinariki, saj so značilen predstavnik ulične prehrane. V njih najdemo najrazličnejše nadeve, nam najbolj znani pa so ocvrti rakci in majoneza. No, prav to je bil navdih, da se je naša mlada kuharica Brina lotila svoje različice z ribo, dopolnila pa jo je z domačo majonezo, v kateri je za še več azijskega pridiha uporabila kar limeto. Uf, kako je bilo to dobro!

Priprava je malce daljša, a s tako jedjo boste poželi zares veliko zadovoljstva med jedci. Zelo je primerna, da jo postavite na mizo, ko prirejate vrtno zabavo ali piknik.

Več o bombetkah bao buns in kje v Sloveniji jih lahko pokusite, pa TUKAJ.

Bao buns

300 g moke

130 ml vode

50 ml mleka

1 žlička pecilnega praška

1/2 žličke suhega kvasa

1 žlica sladkorja

1/2 žličke soli

2 žlici masla

Ocvrta riba

4 ribji fileji (npr. oslič ali brancin)

100 g moke

150 ml vode

1 žlička pecilnega praška

sol in poper

rastlinsko olje za cvrtje

Domača majoneza

2 rumenjaka

sok polovice limete

1 žlica sirache

1 žlica sojine omake

200 ml rastlinskega olja

1 žlička sezamovega olja

Dodatki

kumare, narezane na tanke rezine

Priprava testa

V veliki skledi zmešamo moko, pecilni prašek, sladkor, sol in suh kvas. Dodamo vodo in mleko ter zamesimo gladko testo. Dodajte stopljeno maslo in nadaljujemo z gnetenjem, dokler se maslo popolnoma ne vmeša v testo. Testo pokrijemo s kuhinjsko krpo in pustimo vzhajati na toplem mestu približno 1 uro, dokler se volumen testa ne podvoji.

Oblikovanje in kuhanje nad soparo

Vzhajano testo razvaljamo na 0,7 cm debeline. S kozarcem izrežemo krogce in jih prepognemo na pol. Bao buns postavimo na kose peki papirja in pustimo vzhajati še 30 minut. V loncu zavremo vodo in vstavimo parno košaro (lahko si pomagamo s cedilom). Bao buns kuhamo na pari približno 10 minut, dokler niso puhasti in skuhani.

Ocvrta riba

Priprava testa za cvrtje: V skledi zmešamo moko, vodo in pecilni prašek, da dobimo gladko zmes. Ribje fileje začinimo s soljo in poprom, nato pa jih pomočimo v testo. Cvrtje ribe: V globoki ponvi segrejemo rastlinsko olje. Fileje previdno cvremo v vročem olju, dokler niso zlato rjavi in hrustljavi, približno 3 do 4 minute na vsaki strani. Ocvrte ribe odcedimo na papirnatih brisačah.

Priprava domače majoneze

V skledi zmešamo rumenjake, limetin sok, siracho in sojino omako. Počasi, med stalnim mešanjem (lahko s paličnim mešalnikom ali metlico za stepanje), dodajamo rastlinsko olje, dokler ne dobimo goste majoneze. Dodamo še sezamovo olje in še enkrat dobro premešamo.

Sestavljanje jedi

V vsak kruhek položimo kos ocvrte ribe. Dodamo žlico domače majoneze. Okrasimo z rezinami kumar. Postrežemo takoj in uživamo!

