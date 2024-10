Rdeča za več energije, tudi pri opremi doma

Eden od trendov letošnje jeseni je rdeča barva, ki se odlično poda k barvam jesenskega listja in popestri turobne in hladne dni. Rdeča pa ni modna samo za oblačila, ampak tudi pri opremljanju doma.

Z rdečimi detajli lahko popestrimo prav vsak prostor, je pa treba upoštevati, da je to barva, ki nas bo poživila, zato jo v prostorih, ki so namenjeni sproščanju in počitku, uporabimo varčno.

Izberemo odtenek, ki nam je všeč in ki se poda k preostali opremi. FOTO: Katarzynabialasiewicz/Getty Images

V spalnici, kopalnici in drugih prostorih, ki so namenjeni sprostitvi, jo uporabimo v manjših količinah.

Pomoč pri koncentraciji

Eden takšnih prostorov je spalnica. Tam izberemo morda le posteljnino z rdečimi pikami ali obrobo, kakšno svečko na nočni omarici in podobno. Odtenki naj bodo bolj zamolkli in temni, živahne rdeče, ob pogledu na katero pomislimo na božič ali valentinovo, raje ne spustimo v spalni del stanovanja. Lahko pa z njo obogatimo otroško in mladinsko sobo, še posebno kotiček, kjer se otroci učijo in pišejo domače naloge.

Odločimo se lahko le za nekaj detajlov. FOTO: Followtheflow/Getty Images

Rdeča jim bo pognala kri po žilah in jim pomagala pri koncentraciji. Izberimo denimo rdečo sliko in jo obesimo nad pisalno mizo, lahko tudi zavese, namizno luč in podobno.

Rdeča je sicer najbolj primerna za prostore, v katerih se veliko družimo, običajno sta to jedilnica in dnevna soba. K lesu in njegovim toplim odtenkom se podajo rdeči odtenki s toplimi podtoni, medtem ko bodo rdečo s hladnimi podtoni odlično dopolnili kamen in kovina ter siva in črna barva, k beli se podajo vsi odtenki, pazimo le pri kombiniranju bele in svetle živo rdeče, saj lahko prostor hitro spremenimo v Božičkovo deželo. Bolj pogumni se lahko odločijo za rdečo sedežno garnituro, bolj previdni pa ne bodo zgrešili s preprogo, okrasnimi blazinami, odejami, prti in stropnimi svetili v katerem od rdečih odtenkov.

Odlična izbira je rdeč naslanjač ali počivalnik, ki ga s sedežno povežemo z okrasnimi blazinami v podobnem odtenku. Kontrastni naslanjači so že dlje modni, in kot kaže, bo tako ostalo še nekaj časa. Rdečo izberemo tudi, če pri urejanju doma upoštevamo načela feng šuja, saj je po njih izjemno ugodna in nam bo v življenje prinesla srečo, simbolizira tudi moč in slavo.