Zakaj sneg ni priboljšek za psa in drugi nasveti za zimske avanture s psom

Zimski čas je za marsikoga poln zabave. To velja tako za nas kot tudi za naše pasje kosmatince. Toda igranje in skupno preživljanje časa na prostem lahko prinaša tudi nevšečnosti. Da bo zimska dogodivščina brezskrbna, moramo biti na snegu previdni ter poskrbeti za varnost in dobro počutje psa.

Primeren prostor

Za igro na snegu izberite večja, odprta področja, ki naj ne bodo v bližini cest in prometnih poti. Dobra izbira so travniki ali parki, medtem ko se izogibajte zamrznjenim ribnikom, potokom ali jezerom, saj obstaja tveganje, da led poči in da se vi in pes znajdeta v težavah oziroma nevarnosti.

