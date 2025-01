Xiaomi Redmi Note 14: Končno tudi v Sloveniji!

Obenem boste prejeli še pametno zapestnico Xiaomi Smart Band 9 Active in brezžične slušalke Redmi Buds 6 Lite.

Xiaomi Corporation, podjetje za potrošniško elektroniko in pametno proizvodnjo telefonov in naprav interneta stvari (IoT), je danes predstavilo serijo Redmi Note 14. Ta vključuje pet modelov, ki serijo dvignejo na višjo raven: Redmi Note 14 Pro+ 5G, Redmi Note 14 Pro 5G, Redmi Note 14 Pro, Redmi Note 14 5G in Redmi Note 14. Odlikujejo jih z algoritmi umetne inteligence podprt sistem kamer visoke ločljivosti, vrhunska vzdržljivost, impresivna uporabniška izkušnja in celovite izboljšave, s katerimi želijo vodilne funkcije približati širšemu krogu uporabnikov.

Naročnik oglasne vsebine je Xiaomi