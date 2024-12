VIDEO: Praznične navade pri nas in po svetu - bistvo praznovanja naj bo v druženju (Tina Markun in Chantal Severine van Mourik Guštin)

Zadnji letošnji podkast smo namenili praznovanju doma in po svetu. S Tino Markun, certificirano svetovalko za urejanje domov po metodi KonMari® in poznavalko japonske kulture ter Chantal Severine van Mourik Guštin, Nizozemko indonezijskih korenin, ki v Sloveniji živi že več kot 25 let, smo se pogovarjali o zanimivih prazničnih navadah in obdarovanju, dotaknili pa smo se tudi vprašanja, ali je primerno darila, ki niso po našem okusu, podariti naprej.