Trik: kako pogrejemo testenine, da bodo kot sveže kuhane (VIDEO)

Testenine se na jedilnikih pogosto pojavijo med tednom, saj so pripravljene izjemno hitro, kombiniramo pa jih lahko k najrazličnejšim omakam. Včasih pa se nam tako mudi, da si težko vzamemo celo tistih nekaj minut, da zavre lonec vode in se v njem skuhajo špageti, polžki ali tagliatelle.

Morda so nam kuhane testenine ostale tudi od kosila ali večerje in bi si jih želeli shraniti, da jih ponovno pogrejemo kasneje. A kaj, ko se navadno zlepijo skupaj in pogrete ne teknejo več tako kot sveže! No, slednjemu scenariju se lahko izognemo, če upoštevamo trik, ki nam ga je v zadnjem tiktoku predstavila naša Jasmina Pirnar Krope (Yaska).

Testenine najprej skuhamo in se držimo časa kuhanja, ki je zapisan na embalaži. Da bodo pripravljene na zob oziroma al dente, jih lahko odcedimo celo minuto ali dve prej. Nato jih speremo pod hladno vodo, da ustavimo proces toplotne obdelave. Cedilo nekoliko pretresemo, nato pa testenine prelijemo z oljem in jih premešamo. Tanka plast maščobe bo preprečila, da bi vlaga začela izhlapevati, rezanci pa bi se posušili.

Kuhane, sprane in naoljene testenine nato kar v cedilu pokrijemo s krožnikom ter jih shranimo v hladilnik. Tam nas lahko počakajo tudi do naslednjega dne, pravi Yaska. In kaj storiti, ko želimo testenine pogreti?

Polno cedilo vzamemo iz hladilnika, čez hladno pašto prelijemo vodo in pogrejemo v mikrovalovni pečici. Lahko pa testenine tudi za kakšno minuto stresemo v vrelo vodo in jih nato ponovno odcedimo. V obeh primerih bodo takšne, kot bi bile pravkar kuhane.

Priporočamo, da testenine, če veste, da jih boste imeli za naslednji dan, kuhate kakšno minutko manj. Sicer pa boste s tem trikom lahko večkrat pripravili kosilo vnaprej, ne le omako, temveč tudi makarone, ne da bi se bali, da bodo razkuhani ali zlepljeni skupaj.