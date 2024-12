To so barve, ki bodo nepogrešljive v letu 2025

Konec leta se bliža in to je čas, ko vse bolj pogledujemo v prihodnje leto. Trendi v notranjem oblikovanju se spreminjajo, z njimi pa tudi barve. A to še ne pomeni, da morate z novimi barvnimi trendi popolnoma vse spremeniti v svojem domu. Arhitekti nikoli ne priporočajo barvanja prostorov ali izbire pohištva samo na podlagi trendov, je pa koristno razumeti, katere barve bodo v vašem domu aktualne. Dejstvo je, da se barve vračajo. Na splošno po trenutnih napovedih velja, da lahko v prihodnjem letu pričakujemo premik k drznejšim in bolj spodbudnim barvam.

