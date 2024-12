Tjaša Kokalj Jerala in Katja Koritnik: "Naredi sam" projekti in trendi, ki jih letos ne smete zamuditi (VIDEO)

Za začetek smo sogovornici povprašali o njuni letošnji praznični okrasitvi. Katja Koritnik pove, da so se v njeni družini, predvsem na pobudo moža, držali tradicije pri postavljanju božičnega drevesca, a si v zadnjih letih uspe izpogajati, da jo postavijo kak teden ali dva prej. Tjaša Kokalj Jerala pa si je letos omislila zelo minimalistično, a nadvse trendovsko smrečico, glavni element – XXL pentljo iz blaga – pa je izdelala kar sama.

Ob tem smo ju povprašali po letošnjih smernicah pri prazničnem okraševanju. V en glas sta odgovorili, da letos ne gre brez pentelj! Sogovornici pa sta si edini, da naj raje kot trendom, sledimo svojemu okusu - to je veliko bolj trajnostno in avtentično. Apelirata, naj pri okraševanju stremimo k nostalgiji in grajenju družinske tradicije.

