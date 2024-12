Ta oblika vanilje se pri peki najbolje obnese

V prazničnem času vse diši po cimetu, pa tudi po vanilji. Ta sladka aroma, ki spremlja vonj mnogih sladic, je izjemno priljubljena pri peki najrazličnejših sladic, uporabimo pa jo lahko v različnih oblikah. V recept lahko vmešamo kar dišečo vsebino vaniljevega stroka, vsem pa sta poznana tudi vanilin sladkor in ekstrakt v tekočini, ki ga navadno najdemo v majhnih stekleničkah.

Zanimalo nas je, ali obstaja univerzalno pravilo, katera izmed arom je najbolj primerna za peko. A ker vemo, da je slaščičarstvo precej natančna veda, smo se posvetovali z izkušeno slaščičarko Leo Grom, ki svoje slaščice ustvarja pod imenom Stories By Lea.

»Načeloma velja pravilo, da je vanilja v stroku najbolj intenzivna, sledita vanilja v prahu in nato v ekstraktu,« razloži Lea. »Temu primerna je tudi cena, saj je strok precej dražji, medtem ko sta ekstrakt in prah cenovno precej bolj dostopna. Univerzalnega pravila, katero obliko arome je najbolje uporabiti, seveda ni. Velja pa se držati spodnjih pravil, pravi slaščičarka.

Vanilja v strokih

»Vaniljo v strokih uporabimo pri receptih, kjer je vanilja glavna zvezda, na primer pri crème brûlée, vaniljevem sladoledu, panakoti ali vaniljevem sirupu. Pa tudi za vizualni učinek, saj drobna semena dodajo pike v sladicah,« razloži Gromova. »Vaniljin strok ima najbolj bogat, naraven okus, saj vsebuje tako semena kot tudi aromatična olja v sami lupini. Je idealen za dolge kuhe ali pečenje, kjer se aroma postopoma razvije.« Kako strok pravilno uporabiti? »Strok razrežemo, postrgamo semena in jih dodamo v jed. Lupino lahko uporabimo za kuhanje v mleku ali v smetani za dodatno aromo,« nas pouči Lea.

Vanilja v prahu

»To obliko uporabimo predvsem v suhih mešanicah (na primer za piškote, torte ali mešanice za vročo čokolado) in pa tam, kjer ne želimo dodajati tekočine, na primer v glazurah ali fondantih,« pojasni Lea. Zakaj? »Ker je to koncentrirana oblika in stabilna pri visokih temperaturah. Ne vsebuje alkohola in ne spreminja teksture ali vlažnosti jedi. Zato jo lahko dodamo neposredno v testo ali maso, običajno v manjših količinah kot ekstrakt.«

Vaniljev ekstrakt

»Ekstrakt lahko uporabimo v večini receptov za peciva, kolače, mafine in kremne nadeve, kjer je vanilja podporni okus, in v receptih, kjer je potrebno hitro aromatiziranje brez predolge priprave,« razloži slaščičarka. »Ekstrakt je povsem enostaven za uporabo, dobro razporedi okus v mešanicah. Alkohol v ekstraktu hitro izhlapi med kuhanjem, a ohrani aromo. Dodamo ga na začetku priprave pri mokrih sestavinah, običajno v razmerju ene čajne žličke na porcijo.«

