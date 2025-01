Setveni koledar – januar 2025

Medtem ko z nezaščitenih gredic na Primorskem pobiramo prezimni radič in motovilec, če nam ga je v vročem poletju uspelo pravočasno posejati, te solatnice v osrednji Sloveniji režejo le tisti, ki so jih pred snežno odejo zaščitili z višjimi tuneli ali imajo rastlinjak. A tudi tam, kjer je vrt povsem v primežu zime, posebej če je bolj na samem, ga ni priporočljivo čisto zanemariti. Zdaj ko v gozdu hrane primanjkuje, ga rada obišče divjad, zato je priporočljivo zaščititi debla mladih sadnih in okrasnih drevesc, katerih nežno lubje gre v slast srnjadi, zajcem in tudi voluharjem. Na najbolj izpostavljenih mestih preverimo trdnost ograje in jo utrdimo, predvsem pa sproti otresajmo sneg z živih mej, ki jih snežna obtežitev in veter nemalokrat nevarno poležeta.

Več na deloindom.si.