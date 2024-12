Setveni koledar – december 2024

December se zdi pravšnji čas, da naredimo nekaj osnovnih vrtnih načrtov. Pri tem nimamo v mislih razporeditve vrtnin po gredicah ali kolobarja, temveč to, da premislimo, ali si mora na katerem delu vrta zemlja odpočiti in morda tja zasejemo deteljo, se odločimo o kakšni novosti, kot je visoka greda, in si zanjo pravočasno priskrbimo material. Ker se nam nikamor ne mudi, lahko odvzamemo vzorec vrtnih tal za analizo, ko je dovolj toplo, da zemlja ni zamrznjena, in na podlagi rezultatov naredimo večletni načrt, kako bomo obogatili tla na posameznih gredicah.

Setveni koledar Marije Thun najdete na deloindom.si.