Rumenenje listov pri sobnih rastlinah – 6 razlogov zanj

Rumene liste čim prej porežemo, saj so lahko okuženi ali so na njih škodljivci, pa tudi videz rastline kvarijo. Izjema naj bo le kak rumeneči spodnji list med cvetenjem falenopsisa, ki ga je »orhideja« žrtvovala, da je iz njega »prehranila« cvetove. Odstranimo ga šele, ko je suh kot papir.

Smo za rumenenje listov na sobnih rastlinah vedno krivi sami? Večinoma, če smo domov prinesli zdravo in kakovostno rastlino. Včasih pa se predvsem pri poceni sezonskih lončnicah zgodi, da so bile prehitro razmnožene in razsajene v premajhne lončke z nekakovostnim substratom in torej niso dobile dovolj dobre popotnice za razvoj.

V nadaljevanju si oglejmo najpogostejše razloge za rumenenje listov, ki sobne rastline doletijo v naši oskrbi.

