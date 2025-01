Osnovne omake za testenine, ki nam vedno pridejo prav

Nedvomno tista, ko kuhane odcejene testenine premešamo z razpuščenim maslom ali nekaj kapljicami odličnega oljčnega olja. No, marsikdo se iz otroških dni še spominja nalomljenih testenin z na maslu popraženimi drobtinicami, prav tako preprostih za pripravo.

Katera omaka na katere testenine

K vsaki vrsti testenin sodi primerna omaka. Morda se zdi odveč, vendar je za okusno jed odločilna omaka, ki poudari značilnost posameznih vrst testenin, ustreza njihovi teži in obliki. Načeloma velja, da se tekoča omaka laže spoji z zavitimi, votlimi testeninami, gostejša se obdrži tudi na ravni, gladki vrsti testenin, medtem ko se koščki mesa ali graha lepo ugnezdijo v izdolbene testenine.

Dobra omaka za testenine mora imeti bogat okus, a z njo nikar ne pretiravajmo. Naj je bo le toliko, da prekrije vse testenine.

Posamezne omake se med seboj razlikujejo po uporabljenih sestavinah. Najpreprostejše temeljijo na oljčnem olju, kot sta pesto in omaka z oljčnim oljem in česnom (aglio e olio). Na maščobi temelji tudi maslena omaka z žajbljem (burro e salvia), s katero navadno prelijejo nadevane testenine. Obširna je skupina smetanovih omak z dodatkom različnih vrst sira, gob, pršuta, šunke ali kosov zelenjave. Posebna skupina so omake, v katero na koncu zamešamo skuto ali italijanski sir rikota.

Testenine so odlične tudi z jajcem, na primer carbonara, pri kateri še puhteče testenine zmešamo z razžvrkljanim jajcem in popečeno slanino.

Morda še najbolj pa se testenine rade družijo s paradižnikom, zato ne preseneča tako veliko število na paradižnikovi omaki slonečih omak za testenine. Te lahko zmešamo z osnovno paradižnikovo omako samo ali vanjo vmešamo skorajda vse, od svežega mesa (bolonjska omaka), suhomesnatih izdelkov (amatriciana), rib, morskih sadežev do zelenjave, denimo paprike in oljke (con peperoni e olive), in še česa.

Pri omakah je vse stvar domišljije, poskušanja, preizkušanja in okušanja. Včasih nam sicer naše improvizacije ne uspejo povsem, saj se zmešani okusi nikakor ne morejo uskladiti med seboj. A obupati ne smemo. V iskanju za svoj okus najboljše omake je treba uživati. Z vsakim »makaronom« sproti.

Kako pripravimo testenine

Testenine kuhamo v velikem loncu, v veliko osoljene vode. Navadno jih kuhamo kakšno minuto manj, kot je zapisano na embalaži, jih odcedimo in stresemo k omaki, ki se še kuha, dvakrat premešamo in postrežemo. Pravi poznavalci trdijo, da je tako najbolj prav, da se omaka dobro oprime testenin.

...

Pa zdravje?

Testenine so škrobnata jed, ki jo z omako obogatimo po okusu in prehranski vrednosti. Omake z veliko zelenjave so lahko samostojen obrok, sicer zraven ponudimo še bogato solato. Ker otroci navadno niso veliki ljubitelji zelenjave v omaki, kaj šele »kislih« solat, izberimo raje zelenjavno omako, ki jo pretlačimo s paličnim mešalnikom.

K testeninam navadno ponudimo nariban parmezan, ki si ga vsak po želji in okusu potrese po jedi. S tem še povečamo prehransko vrednost takšnega obroka z veliko kalcija.

Osnovna paradižnikova omaka (salsa napoletana)

Na malo oljčnega olja hitro prepražimo drobno narezano čebulo in štiri stroke česna. Dodamo timijan, narezanega pol korenčka in dušimo približno deset minut, da se korenček zmehča. V lonec stresemo cele paradižnike iz dveh pločevink, premešamo, pustimo, da zavre, nato na šibkem ognju pokrito kuhamo še pol ure. Solimo. Osnovno omako brez posebnih težav hranimo v hladilniku teden dni ali jo zamrznemo in porabljamo po potrebi. Iz te osnovne omake pripravimo omake skoraj brez števila.

Različica: dodamo še narezano steblo belušne zelene in kocke slanine.

Pesto

Umite in posušene liste bazilike, 45 gramov, šest strokov česna, 40 gramov pinjol, 125 gramov naribanega parmezana in malo oljčnega olja (od skupaj 175 mililitrov) v kuhinjskem sekljalniku drobno sesekljamo oziroma zmeljemo. Nato postopno prilivamo preostalo olje, da dobimo enakomerno zmes. Na koncu še posolimo in po okusu začinimo s poprom.

Omako hranimo v steklenem kozarcu, pokrito s plastjo oljčnega olja in v hladilniku. Tako se obdrži tudi več tednov. Pesto brez težav celo zamrznemo, ne da bi omaka pri tem izgubila kaj okusa ali barve.

Pesto je klasična italijanska omaka iz Genove, ki je ne kuhamo. Za okusno jed zadostuje le nekaj žlic te aromatične omake, ki jo zmešamo z nekaj žlicami vode, v kateri so se kuhale testenine in jo primešamo kuhanim testeninam.

Bolonjska omaka

Natančnega recepta ni mogoče podati, saj obstaja veliko različic te znamenite omake. Skupno vsem je, da uporabimo mleto meso (najbolje samo goveje), paradižnik, česen, čebulo in sol, različne okuse omake pa dobimo z dodatkom izbranih zelišč in trajanjem kuhe; omaka naj bi pravi okus dobila šele po nekajurnem kuhanju.

Na olju popražimo drobno narezano čebulo, narezan korenček in steblo belušne zelene. Dodamo pol kilograma mlete govedine in med mešanjem naprej pražimo, da meso posivi. Prilijemo dva decilitra vina in pol ter odkrito kuhamo na šibkem ognju, da vino izpari. Prilijemo 125 mililitrov mleka, začinimo s ščepcem muškatnega oreščka in kuhamo, da tekočina izpari. V omako stresemo 750 gramov olupljenega in narezanega svežega paradižnika ali pelate iz pločevinke, solimo in kuhamo tri ali štiri ure na šibkem ognju. Po potrebi prilivamo jušno osnovo ali vodo.