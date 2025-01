Kako nastanejo razpoke na stavbah in kaj lahko storite sami?

Razpoke so zunanji vidni znak dogajanja v strukturi materiala. Najbolj pogoste so lepotne, ki so statično neproblematične. Posedanje stavbe je pretežni vzrok zanje, ni pa edini. Veliko razpok nastane na stiku dveh materialov in pod vplivom zunanjih temperatur. Razlog so različni raztezki ali skrčki materialov pri pregrevanju ali hlajenju. Ne pozabimo, da letna temperaturna nihanja na strešni kritini hitro dosežejo 100 stopinj Celzija. Praviloma to pri klasičnih strešnikih ne ustvarja težav. Ker so majhni, se vsak brez težav skrči ali raztegne za kakšen milimeter.

