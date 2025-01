Jajčni vlivanci (špecli) z zeliščnim maslom: odlična priloga, ki jo ponudimo namesto krompirja ali riža

Priloge na domačih krožnikih so pogosto precej monotone – krompir, testenine, riž in polenta. Sem in tja se ob mesu in omaki pojavi še kak izgubljen štrukelj ali zmeden kroket. Naši severni sosedje kot prilogo ali samostojno jed radi ponudijo špecle – mi jim rečemo jajčni vlivanci. Odlikujeta jih ravno prav čvrsta tekstura in prijeten okus, izkažejo pa se kot odličen pripomoček za pobiranje slastne omake na krožniku.

Vlivanci

2 jajci

1 dl mleka

200 g bele pšenične moke

žlička soli

pol žličke kurkume (po želji – za barvo)

Zeliščno maslo

2 žlici masla

nekaj listkov peteršilja

ščepec česna v prahu

ščepec soli

Priprava

Zeliščno maslo: maslo, peteršilj, sol in česen v prahu stresemo v posodo sekljalnika. Zmešamo v fino zeliščno maslo. Vlivanci: v posodo ubijemo jajci in vlijemo mleko. Zmešamo z električnim mešalnikom. Ločeno pomešamo moko, sol in kurkumo, nato pa stresemo k jajcem in mleku ter zmešamo z mešalnikom. Pristavimo velik pisker z vodo, zavremo in dobro solimo. Nad piskrom držimo cedilo za testenine (z okroglimi luknjicami) in vanj vlijemo maso za vlivance. S kuhalnico jo tlačimo skozi cedilo v krop. Ko vlivanci priplavajo na površje, jih kuhamo še minutko, nato jih odcedimo. Še vroče zmešamo z zeliščnim maslom.

Priporočamo še: V slanino oviti svinjski medaljoni z gobovo omako