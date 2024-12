Izvrstni piškoti brez moke in samo iz štirih sestavin

Pod krhkim oklepom, posejanim s popečenimi pinjolami, se namreč skriva mehko, sočno in lepljivo mandljevo jedro. Ne, to niso piškoti, ki bi jih brezumno pomlatili celo škatlo ob gledanju božičnih filmov. Ob vsakem si velja vzeti čas in uživati od prve do zadnje drobtinice.

Sestavine

Za približno 20 piškotov.

200 g blanširanih mandljev

250 g sladkorja

2 beljaka

Drugo

150 g pinjol

Priprava

Masa: mandlje (cele ali mlete) in sladkor stresemo v posodo multi­praktika ali sekljalnika in jih do finega zmeljemo. Dodamo beljaka in zmešamo v rahlo in lepljivo maso. Posodo pokrijemo in postavimo v hladilnik za 30 minut. Pečico vključimo na 180 stopinj. Pinjole stresemo v globok krožnik. Iz piškotne mase z dlanmi oblikujemo kroglico, težko približno 25 g. Če se nam preveč lepi na dlani, si jih prej malce navlažimo z vodo. Kroglico povaljamo v pinjolah in postavimo na pekač, prekrit s peki papirjem. Tako pripravimo približno 20 kroglic. Piškote pečemo pri 180 stopinjah 15–17 minut, ravno toliko, da se pinjole obarvajo. Po peki jih pustimo na pekaču, da se povsem ohladijo.

Priporočamo še: Vaniljevi rogljički: recept in triki, da bodo vsi enako lepi