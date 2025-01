Energetski svetovalec razkriva: Najboljši ukrepi za prihranke pri ogrevanju

Največji strošek vsakega gospodinjstva za porabljeno energijo pomeni ogrevanje. Leta 2022 je denimo znašal 78 odstotkov vseh stroškov za porabljeno energijo, od tega 61 odstotkov za ogrevanje prostorov in 17 za ogrevanje sanitarne vode. Pri ogrevanju vode smo pri zniževanju stroškov precej omejeni, medtem ko je pri ogrevanju prostorov veliko učinkovitih ukrepov, s katerimi lahko prihranimo.

Pri ogrevanju vedno navajam tri cene: strošek investicije, strošek energenta in strošek vzdrževanja. V nadaljevanju pišemo o možnostih, za katere lahko z vzdrževanjem poskrbimo sami, in to z majhnimi stroški ali celo brezplačno. V starejših stavbah jih je veliko, v novejših manj. Priporočljivo je, da na ogrevanje pogledamo celovito in si odgovorimo na vprašanja, kaj lahko naredimo na obstoječem ovoju stavbe, kaj v prostorih, kaj na obstoječem ogrevalnem sistemu in kaj pri sebi. Vedno začnemo z brezplačnimi organizacijskimi ukrepi, nadaljujemo pa z ukrepi s kratko dobo vračanja naložbe.

Več na deloindom.si.