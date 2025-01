Drobnjakovi štrukeljci v juhi

Recept za jed, značilno za Poljansko dolino in njeno okolico, nam je že pred časom posredovala Milena Miklavčič, publicistka iz Žirov. In dodala še koristen nasvet: »Pripravimo običajno količino vlečenega testa (iz pol kilograma moke) in del testa porabimo za štruklje, preostanek pa spremenimo v jabolčni ali skutni zavitek in spečemo v pečici. Tako na en mah dobimo nasitno juho in sladico.« Med 14. januarjem in 9. februarjem na Dvorcu Visoko v Poljanski dolini pripravljajo mesec drobnjakovih štrukljev, ki se potegujejo za vpis na seznam Unescove nesnovne dediščine.

Sestavine

Za 4 osebe.

Testo

200 g moke

1 žlička olja

topla voda (približno 1 dl)

sol

Nadev

50 g masla

šopek svežega drobnjaka (ali nekaj žlic posušenega)

In še

50 g masla, sol

Priprava

Iz sestavin za testo pripravimo vlečeno testo ter ga pustimo kako uro počivati na sobni temperaturi. Potem ga na rahlo pomokanem prtiču razvaljamo in zatem še malo razvlečemo (podobno kot za štruklje ali zavitek). Premažemo z maslom, ki smo ga stopili na nizki temperaturi, in posujemo z nasekljanim drobnjakom – ta je lahko svež ali posušen. Zavijemo v tanjši štrukelj in ga razrežemo na dva centimetra dolge kose. V loncu zavremo dober liter vode. Krop solimo in vanj položimo približno 50 g masla, zatem previdno dodamo štrukeljce. Na malem ognju kuhamo približno 20 minut. Juho z drobnjakovimi štrukeljci, ki je zelo nasitna, postrežemo še toplo.

