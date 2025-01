Davek na nepremičnine: To je bila kost za glodanje čez novoletne praznike (VIDEO)

Napoved davka na drugo in vse nadaljnje stanovanjske nepremičnine, ki je odjeknila tik pred novoletnimi prazniki, je dvignila ogromno prahu tudi med našimi bralci, ki so nas v uredništvu dobesedno zasuli s povsem utemeljenimi in življenjskimi vprašanji. Skrbi jih predvsem, kako bo s plačevanjem davka, če v njihovi drugi nepremičnini živijo njihovi starši ali otroci, ter ali bodo v primeru, da je nepremičnina neprimerna za bivanje, davka opravičeni. Strokovnjaka mirita, da je strah lastnikov nepremičnin nepotreben in naj počakajo na konkretnejša izhodišča.

