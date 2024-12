Če obožujete princeske, morate za praznike pripraviti to sladico

Paris–Brest je znamenita in zelo fina francoska klasika iz paljenega testa. Testo pripravljamo z dvema zaporednima postopkoma: najprej ga kuhamo, nato pa še pečemo ter nadevamo s kremo z okusom pralinejev in prekrijemo z lističi mandljev.

Sama ta napihnjeni kupček testa rada pripravim v malce drugačni obliki, ki po okusu spominja na princeske, nadevane z bogato vaniljevo kremo, zraven pa se nam v ustih topi še stepena sladka smetana, ki famozno sladico naredi še bolj nebeško dobro. Vsekakor tak praznični venček zelo očara, čeprav ni ravno enostaven in hiter za pripravo, pa vendar, prazniki so idealen čas, da se lahko razvajamo in posvetimo tako prefinjenim sladicam.

Venček Paris–Brest po moje

Testo

100 ml mleka

70 ml vode

70 g masla

žlička sladkorja

pol žličke soli

100 g gladke moke

3 jajca (140 g)

1 jajce, zmešano z žlico vode

4 žlice mandljevih lističev

Krema

400 ml mleka

25 g masla

3 rumenjaki (70 g)

100 g sladkorja

2 zavitka sladkorja z burbonsko vaniljo

45 g škroba

500 g sira maskarpone

2 zavitka sladkorja z burbonsko vaniljo

500 ml sladke smetane (stepene)

Priprava

Pečico vključimo na 200 stopinj Celzija. Pripravimo paljeno testo: v kozici z debelejšim dnom na srednje močnem ognju zavremo mleko, vodo, maslo in sol ter kuhamo, da se maslo stopi. Kozico odstavimo in vanjo vsujemo presejano moko (vso naenkrat). Z leseno žlico ali silikonsko lopatko zmes dobro mešamo, da se zgosti ter postane mehka in gladka. Kozico vrnemo na ogenj ter dobro mešamo približno 3 minute, da izhlapi odvečna tekočina in se testo loči od posode. Testo preložimo v stekleno posodo in ga pustimo nekaj minut, da se malce ohladi, nato pa mu z mešalnikom postopoma primešamo vsako jajce posebej, da postane zelo sijoče in gladko. Pekač obložimo s papirjem za peko in nanj zarišemo krog premera 20 cm. Na zarisani krog z brizgalko v obliki venčka nabrizgamo 8 enakomerno velikih kupčkov testa. Venček premažemo z jajcem, zmešanim z žlico vode, nato pa vsak kupček potresemo z mandljevimi lističi. Postavimo v ogreto pečico in pečemo 30–40 minut, da testo postane zlato rjavo, medtem pa nikakor ne odpiramo pečice, sicer se sesede. Pečen venček preložimo na mrežico, da se ohladi. Pripravimo kremo: v kozici z debelejšim dnom na srednje močnem ognju zavremo mleko z maslom, da se to stopi, nato kozico odstavimo. V posodi dobro zmešamo rumenjake in sladkor, da dobimo svetlo in gosto jajčno kremo, nato dodamo škrob in premešamo, da se sestavine povežejo. Prilijemo tretjino toplega mleka in dobro premešamo. Nato to zmes prelijemo nazaj v kozico s preostankom mleka, postavimo na srednje močan ogenj in ob stalnem mešanju kuhamo, dokler se krema ne zgosti. Ko zavre, jo kuhamo še kakšno minuto, nato pa odmaknemo z ognja in takoj preložimo v hladno posodo. Dobro jo pokrijemo s prozorno folijo za živila, s čimer preprečimo, da bi se naredila skorjica, in ohladimo. Ohlajeni kremi primešamo maskarpone in vaniljev sladkor ter mešamo, da dobimo gladko kremo. Pečen in ohlajen venček prerežemo, kremo nabrizgamo po spodnjem delu, dodamo stepeno sladko smetano, nanjo pa položimo zgornji del venčka ter posujemo s sladkorjem v prahu.

Namig: Priporočam, da pečen venček najprej ohladimo v ugasnjeni in priprti pečici ter ga nekajkrat prebodemo z zobotrebcem, da para uide iz testa in tako postane še bolj hrustljavo.

