Božični kolač: čokoholiki, pozor – tole se bo kar topilo v ustih (VIDEO)

V čokoladni kolač smo letos dodali kandirane češnje in češnje maraschino, saj se neverjetno ujamejo s kakavovimi notami, lahko pa uporabite kar vložene češnje ali višnje, ki bodo to sladico naredile še bolj sočno in nekoliko bolj svežo.

V biskvit smo vmešali tako olje, ki poskrbi za sočnost in da se kolač ne izsuši prehitro, maslo pa je tukaj za boljši okus.

Res je, da je telo tega kolača sestavljeno iz kar nekaj sestavin, a prav vsaka odigra svojo vlogo, da je praznični posladek lahko nekaj posebnega.

Sestavine

80 ml vroče vode

žlica instantne kave

70 g temnega kakava v prahu

100 g raztopljenega masla

250 g moke

250 g sladkorja

žlička sode bikarbone

žlička pecilnega praška

pol žličke soli

60 ml olja

120 ml pinjenca

100 g kisle smetane

3 jajca M

40 ml češnjevega žganja

250 g češenj maraschino

100 g kandiranih češenj

Dekor

200 g temne čokolade

2 žlici olja

kandirane češnje

cimetove zvezdice

vejice rožmarina

Priprava

Pečico vključimo na 190 stopinj. Pekač za kolač dobro namastimo. V kozici zavremo vodo in dodamo kavo. Nato dodamo še kakav in mešamo, da se vse raztopi. Primešamo tudi maslo in malce ohladimo. V večji posodi zmešamo moko, sladkor, pecilni prašek, sodo bikarbono in sol. Ohlajeni mešanici s kakavom dodamo še olje, pinjenec, kislo smetano, jajca in češnjevo žganje ter dobro premešamo. Vse skupaj vmešamo v moko. Nikar ne mešajte predolgo in premočno, sicer bo kolač zbit. Polovico zmesi prelijemo v namaščen pekač. Dodamo polovico češenj (lahko kandiranih, lahko češenj maraschino ali oboje) in prekrijemo s še drugo polovico zmesi. Zaključimo z drugo polovico češenj. Pečemo približno 55 minut. Preden kolač zvrnemo iz pekača, počakamo 10 minut. Ohlajenega prelijemo s čokoladnim oblivom in dekoriramo.

Namig: Češnje maraschino najdete v trgovinicah z alkoholnimi pijačami ali na spletu, klasične kandirane češnje pa po vseh trgovinah, in sicer na oddelkih z izdelki za peko.

