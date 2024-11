Samsung galaxy watch: pustolovska ura z majhno slabostjo

Nihče več ne more reči, da se pametne ure niso prijele. Še več, za številne proizvajalce zabavne elektronike so postale zelo pomemben del ponudbe, analitiki pa ocenjujejo, da se bo letos prodalo že več kot 200 milijonov pametnih ur. Samsung trenutno obvladuje slabih deset odstotkov svetovnega trga, medtem ko je še vedno vodilni Apple zdrsnil na petinski delež. Samsungove pametne ure ponujajo dobre senzorje za spremljanje telesnih funkcij in aktivnosti, soliden nabor aplikacij, že od nekdaj pa jih je mučila precej slabotna baterija, še posebno v primerjavi s Huaweijevimi urami.

Pa poglejmo, ali je to kaj drugače pri najboljši Samsungovi uri, imenovani galaxy watch ultra, za katero je treba odšteti skoraj šest stotakov.

Preslabotna baterija

Hja, niti ne najbolj. Po uradnih specifikacijah naj bi ultra zdržala do štiri dni v varčnem načinu oziroma dva dneva z beleženjem aktivnosti, kar pomeni, da jo bo treba polniti vsak drugi dan oziroma kar vsak dan, da se nam ne bi zgodilo, da bi ji zmanjkalo energije, kadar jo bo potrebovala. Ampak, dobro, kdor ima Samsungovo uro, je že vajen, da jo polni vsako noč.

Baterija v praksi zdrži dva do tri dni, najbolje jo je polniti kar vsak dan, če uro veliko uporabljamo.

Ima pa zato Samsungova ultra odličen nabor novih senzorjev bioactive, s katerimi spremlja korake, srčni utrip, EKG, krvni tlak, nasičenost s kisikom v krvi ter izvede analizo telesne sestave (BIA), seveda pa zna izmeriti tudi raven stresa in spremlja spanje. Vsi podatki se sinhronizirajo s pomočjo aplikacije Samsung health, ki nam daje podroben vpogled v vse aktivnosti in telesne funkcije, medtem ko delovanje ure nastavljamo v aplikaciji galaxy wearable. Kot smo že vajeni, ura najbolje deluje v navezi s Samsungovimi telefoni, čeprav je kompatibilna tudi z drugimi androidnimi napravami in Applovimi iphoni.

Uro upravljamo s potezami in tremi gumbi, pri čemer lahko sredinskemu določimo posebne funkcije.

Vrsta športnih dejavnosti

Pri ultri so Samsungovi inženirji izbrali bolj štirioglato obliko, a zaslon je ostal okrogel. Samo ohišje je izdelano iz titana, zaslon pa ščiti safirno steklo. Ura je odporna proti udarcem, prahu in vodi po standardih IP68 in 10 ATM, kar pomeni, da se z njo lahko tudi potapljamo; uradno naj bi 10 minut prenesla pritisk 100 metrov pod vodo. Poleg tega izpolnjuje tudi zahteve vojaškega standarda MIL-STD 810H, ki zagotavlja, da bo zmogla marsikaj, denimo, da bo delovala na višini Everesta in pri temperaturah od minus 22 do plus 55 stopinj Celzija.

Pašček živo oranžne barve je narejen za boljše odvajanje vode in je zelo udoben, že od daleč pa nam govori, da gre za športno oziroma kar pustolovsko uro, ki se lahko pohvali z dvofrekvenčnim GPS, ki zagotavlja natančno navigacijo. Ura zna slediti celi vrsti športnih dejavnosti, nanjo lahko nalagamo druge aplikacije in poslušamo glasbo, tudi telefoniramo in plačujemo na POS-terminalih. Funkcij torej ne manjka, le baterija jo malce daje.