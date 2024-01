Pustne šeme brez šivanja

Otroci verjetno že nestrpno odštevajo do pusta, ko se bodo lahko prelevili v svojega najljubšega fantazijskega junaka. Na drugi strani pa si verjetno mnogi starši belijo glavo, kako malčku pričarati nepozabno pustno rajanje, sploh če po kostum ne želijo zaviti v trgovino, ampak bi ga radi oblekli v nekaj edinstvenega.

V popolnem svetu bi sicer vsi imeli na razpolago dolge ure ter bi znali s krojaškimi škarjami spretno izrezati domišljijski kroj ter ga s šivalnim strojem spremeniti v super kostum. A v resnici vlada pomanjkanje časa, šivanje pa tudi ni več spretnost, ki bi jo znal vsak. Toda! Tudi brez šivanja in gore blaga lahko ustvarimo nekaj izjemnega, v prvi vrsti potrebujemo zgolj obilico domišljije.

Zlahka ju nadomestimo

Šivanko in šivalni stroj zlahka nadomestimo z varnostnimi zaponkami, spenjačem in pištolo za vroče lepljenje, nadvse uporabne pa so tudi elastike in dvostranski lepilni trak. Nadalje nam ni treba v trgovini z blagom zapraviti zajetnega zneska, raje sprva pobrskajte po domačih omarah. Tudi odsluženim oblačilom ali navadni rjuhi lahko namreč vdihnemo novo življenje ali pa se ustvarjanja maske lotimo iz kartonastih škatel, starega časopisnega, zavijalnega in/ali toaletnega papirja.

Nikar ne pozabite na obrazno poslikavo, ki je pika na i zaokroženi šemici.

Za oblikovanje so odlična tudi polnila in pena ter mehurčkasta folija, ki jo najdemo v paketih z lomljivo vsebino. Pri blagu pa sta morda najbolj uporabna, vsaj če se želimo ogniti šivanju, til in filc. Ne pozabite niti na vrsto dodatkov, ki kostumu dodajo vau učinek, to so lahko perlice in svetlikajoči se kamenčki, okrasni trakovi ali baloni, na višjo raven pa opravo dvignemo tudi z gobicami za pomivanje posode ali kosmi vate. Zgolj pokukati morate iz okvirov.

Ovčka

Le kako prikupen bo malček kot šema ovčke? In izdelava tudi ne zahteva mojstrstva, saj je osnova zgolj (bel) pulover s kapuco. Temu odrežimo rokave, nato pa nanj drugo zraven druge, da na koncu ne bo viden niti centimeter blaga, s pištolo za lepljenje pričvrstimo kroglice vate. Ušesa izrežemo iz kartona ali iz penaste gume in pobarvamo s črno, na kapuco jih prilepimo s pištolo. Pod pulover otroku oblečemo le črno majico in pajkice ali debelejše hlačne nogavice.

Zgolj star kapucar in kroglice vate, in že bo pred nami najbolj ljubka ovčka! FOTO: Posnetek Zaslona

Kaktus

Podobno enostavna je izdelava kostuma kaktusa, v katerega spremenimo trenirko le s pomočjo pene. Osnovna oblačila – trenirka ali pulover/majica in pajkice – naj bodo zelene barve, nato začnemo zabavno striženje in lepljenje. Penasto ploščo, ki jo najpogosteje uporabljamo pri oblazinjenju pohištva in pri raznih ustvarjalnih projektih, razrežemo na dolge trakove.

Vsak trak narežemo na manjše kvadratke, te pa nato prepolovimo po diagonali, da dobimo majhne penaste trikotnike. To so kaktusove bodice. S pištolo za lepljenje jih polepimo po zelenih hlačah in puloverju. In ker je kaktus najlepši, ko cveti, dodajmo na kapuco puloverja, na zeleno kapo ali naglavni trak še velik (umeten) cvet.

Hobotnica

Še tretji primer ljubke maškare, enostavne za izdelavo, pa je hobotnica, za katero v resnici potrebujemo le štiri pare žab in polnilo. Ene žabice otrok obleče, preostale tri pare pa napolnimo s polnilom in, voilà, imamo vseh osem lovk. Šest lovk oziroma troje napolnjenih žab pričvrstimo na elastiko okoli pasu, lahko kar z varnostnimi sponkami. Otrok obleče le še majico ali bodi v isti barvi, kot so žabe, na glavo pa mu poveznemo kapo, na katero prišijemo – ali prilepimo – velike oči, ki jih lahko naredimo iz kartona ali filca.

Bolj živahne in pisane otroške žabice bomo uporabili, bolj fantazijska bo naša živahna hobotnica. FOTO: osebni arhiv

Ostale šeme

Podobno preprosto iz rjuhe naredite kostum duhca. Če se od glave do peta ovijete s toaletnim papirjem ali povoji, ste že hitro mumija. Srebrno pobarvana škatla pa lahko en, dva, tri postane osnova za šemo robota. Skratka, domišljiji prepustite prosto pot in se ob tem zabavajte.