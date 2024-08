Prvi šolski dan naj bo poseben (FOTO)

Prvi šolski dan je poseben trenutek v življenju vsakega otroka, saj zaznamuje začetek novega obdobja, polnega izzivov, učenja in druženja. Starši lahko ta pomembni dan naredijo še bolj nepozaben in zabaven s številnimi aktivnostmi in igrami, ki bodo otroke sprostile, jih spodbudile k učenju ter ustvarile prijetne spomine.

Raje kot z budilko ga prebudimo z njihovo najljubšo skladbo.

Če smo bili kot otroci deležni posebnih tradicij ob začetku šole, jih lahko nadaljujemo, nič pa ne bo narobe, če s svojo družino začnemo novo tradicijo. V času pametnih telefonov je izjemno enostavno ohranjati spomine, saj imamo fotoaparat in kamero ves čas pri roki. Uporabimo ju tudi ob začetku šole. Otroka lahko denimo vsako leto na prvi šolski dan, tik preden odrine novim dogodivščinam naproti, postavimo na isto mesto, zadrži naj vsakič čim bolj enako pozo, nato pa ga fotografiramo, fotografije spravimo v posebno mapo v oblak in ob koncu osnovne šole iz njih sestavimo kolaž, ki mu ga podarimo kot darilo ob valeti.

Poiščimo testenine v obliki črk in jih zakuhajmo v juho. FOTO: Wiktory/getty Images

Torta za petarčka. FOTO: Androsov58/getty Images

Vsako leto na prvi šolski dan ga fotografirajmo, naj stoji vselej na istem mestu. FOTO: Peopleimages/getty Images

Po jutru se dan pozna, naj bo prvi šolski še posebno lep. FOTO: Jacob Wackerhausen/getty Images

Fotografije lahko tiskamo tudi sproti in jih zlagamo v poseben album, pripišemo kraj in datum ter kateri razred se je začenjal. Pripravimo lahko poseben kotiček za fotografiranje s šolskimi rekviziti, kot so tabla, nahrbtnik, šolske knjige ali celo kostumi. Otrok naj na tablo napiše svoj razred, letnico in svoje ime. Posnamemo lahko kratek video, v katerem pove svoja pričakovanja o novem šolskem letu, opiše, česa se najbolj veseli, ga je česa morda strah in podobno. Pozneje lahko s pomočjo aplikacij tudi videoposnetke zložimo v kolaž in ob koncu osnovne šole priredimo filmski večer, med katerim si bomo ogledali vse posnetke otrok.

Najljubši zajtrk

Da bo prvi šolski dan še bolj poseben, poskrbimo, še preden se otrok prebudi. Pripravimo mu najljubši zajtrk, nič zato, če je to sladoled, še posebno če je otroka strah šole ali se je ne veseli, bo potreboval nekaj, kar mu bo dvignilo razpoloženje. Treba je le jasno povedati, da to ne bo vsak dan, ampak je rezervirano izključno za prvi dan novega šolskega leta. Da ga ne bi iz postelje vrgla neprijetna budilka, na telefonu poiščimo njegovo najljubšo skladbo, se prikradimo v sobo in mu jo predvajajmo namesto budilke, lahko ga prebudimo malo pred predvidenim časom in se v postelji še objemamo, žgečkamo in smejimo.

Fotografije ali posnetke zbirajmo vso osnovno šolo in jim jih po valeti pokažimo.

Na ta dan otroka razvajajmo tudi po koncu pouka. Lahko ga peljemo na sladoled ali tortico ali pa doma pripravimo večerjo z učno tematiko. V trgovinah so denimo na voljo testenine v obliki črk, lahko spečemo enostavno torto ali biskvit v obliki številke razreda, ki ga je ravno začel obiskovati, in podobno.

Na ta dan je lahko za zajtrk dovoljen tudi sladoled.

Skupaj z otrokom sestavimo tudi urnik, na katerega vpišemo ne le predmete za posamezni dan, ampak tudi obšolske dejavnosti in hišna opravila, pri katerih bo pomagal. Uporabimo različne barve pisal za različne skupine opravil, da bo že od daleč vidno, koliko ima otrok na posamezni dan šolskih predmetov, koliko dejavnosti in koliko opravil ga nato čaka še doma. Urnik naj si otrok nato okrasi po želji, ko je z videzom zadovoljen, pa ga obesimo na vidno mesto.