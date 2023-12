Prof. dr. Uroš Ahčan, dr. med.: Želim si, da se uresniči pesem Imagine

Ura je pet popoldne in ...

Kirurška svetilka osvetljuje operativno polje.

Biti kirurg je ...

Prigaran privilegij.

Skalpel je ...

Mnogo več kot le hladno ostro rezilo.

Moja prisega ...

Zagotavlja kakovost storitve in odnos do dela.

Lep človek je zame ...

Le človek.

Brez svojega tima sem ...

Omejen posameznik, osamljen individualist.

Najboljši spominek, ki sem ga s potovanja prinesel domov, so ...

Spomini.

Sem zbiratelj ...

Starih medicinskih knjig in slik.

Ribolov?

Ker me sprošča in vedno znova izriše lepe spomine.

Knjiga, ki jo večkrat vzamem v roke ...

Mi omogoča suvereno delo.

Umetniški kos, ki me je zaznamoval?

Ga še čakam.

Kraj, kamor se najraje vračam, je ...

Majhna vasica Veli Lošinj.

Vedno bi ponovil ...

Vse, kar je bilo dobro.

Ponosen sem na ...

Ljudi, ki jim je mar in želijo več dobrega za vse.

Moji vlaki impulzov ...

Neprestano švigajo in dajejo različna navodila ...

Navdihuje me ...

Lepota duha, telesa in narave.

Na trenutke pogrešam ...

Smeh ljudi, ki jih ni več med nami.

Najboljši nasvet kdajkoli?

»Uzdaj se u se i u svoje kljuse, život nije maskenbal.«

Če bi me povabili v politiko ...

Bi brez premisleka odklonil.

Sreča je ...

V nas in okoli nas, le prepoznati jo je treba.

V novem letu si želim ...

Da se uresniči pesem Imagine. (Pomisli, kot je pesem Johna Lennona v slovenščino prepesnil Milan Dekleva, op. p.)

KIRURŠKIH COKEL NE BI ZAMENJAL ZA ZLOŠČENE LAKASTE SALONARJE

S svojim izjemnim delom, znanjem, karizmo, ne nazadnje s knjigami, navdihujete mnoge. Po predstavitvi vaše knjige Skalpel, ki je že v ponatisu, so si bili mnogi edini: Uroš Ahčan za predsednika! Vaš komentar, prosim.

Lepo je, če pri ljudeh vzbujaš zaupanje. Zaupanje v moje delo temelji na ljubezni do dela, poglobljenem raziskovanju, branju knjig, delu v laboratoriju, spoznavanju novosti na svetovnih kongresih. Kirurgija je moja strast. To je moj svet, v katerem se dobro počutim in sem suveren. Uspešnost dela je odvisna od povezanega dela tima in racionalnih odločitev, ki jih sprejemamo na podlagi znanja in izkušenj. V operacijski dvorani tekmujemo z boleznijo ali poškodbo brez številnih zunanjih vplivov, zato svojih športnih copat (kirurških cokel) ne bi zamenjal za zloščene lakaste salonarje.