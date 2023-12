Da koža po hujšanju ne bo visela

Izguba odvečnih kilogramov je za marsikoga lahko zelo velik izziv. Potrebna je pazljivost pri vsakodnevnem prehranjevanju, poleg tega pa je nujna telesna aktivnost, idealno seveda vsak dan. Rezultati so lahko hitro vidni, s tem pa se vrne tudi samozavest, in kar je najpomembnejše: zmanjša se verjetnost za nastanek marsikatere bolezni sodobnega časa.

Koža je sestavljena iz beljakovin, vključno s kolagenom in elastinom.

Elastin za elastičnost

Bolj nerodna stran hujšanja, če lahko tako rečemo, je odvečna koža. Z njo se največkrat srečujejo predvsem tisti, ki so imeli res veliko odvečnih kilogramov (najmanj 46 kilogramov). Koža, ki je tudi največji organ človeškega telesa, je sestavljena iz beljakovin, vključno s kolagenom in elastinom. Kolagen, ki predstavlja kar 80 odstotkov strukture kože, skrbi za to, da je ta čvrsta in močna. Za elastičnost in napetost je odgovoren elastin. Ko se redite, se koža začne širiti. In če velika teža traja dlje časa, se bodo zaradi raztegnjenosti kože poškodovala kolagenska in elastinska vlakna.

Rešite se je lahko z operacijo. FOTO: Tatiana Foxy/Getty Images

Z drugimi besedami to pomeni, da se koža med hujšanjem, tako kot na primer pri nosečnicah, ne bo več vrnila v svoje prvotno stanje. Na to poleg izgube kilogramov vplivajo starost (starejša ko je koža, manj kolagena ima), genetika, dolžina izpostavljanja soncu in kajenje. Mimogrede: dlje ko se izpostavljate soncu oziroma več ko boste kadili, manj kolagena in elastina se bo tvorilo v koži.

Pomaga tudi vitamin C. FOTO: Carles Miro/Getty Images

Pomaga tudi voda

Zaradi odvečne kože se lahko posameznik začne soočati s problemi, na katere prej niti pomislil ni. To ga lahko psihološko povsem potre, denimo poleti, ko se odpravi na plažo, jo težko skrije. Lahko ga ovira tudi pri vsakodnevnih opravilih, koža pa lahko postane bolj občutljiva oziroma se hitreje poškoduje. A vse našteto ne sme biti razlog, da ne bi hujšali, saj so zdravstvene koristi normalne telesne teže (ko se indeks telesne mase (ITM) giblje med 18,5 in 24,9 kg/m2) bistveno večje kot življenje s čezmerno težo (ITM med 25 in 29,9 kg/m2) ali debelostjo (ko je ITM več kot 30 kg/m2).

Telesna dejavnost je nujna. FOTO: Galina Zhigalova/Getty Images

Poleg tega lahko poskrbimo, da bo po hujšanju odvečne kože čim manj: kilogramov torej ne izgubljamo le z dieto, temveč tudi s telesno aktivnostjo. Na ta način si izoblikujemo mišice, koža pa postane bolj napeta. Viseča se najraje pojavi na trebuhu, notranji strani stegen, nadlaktih in prsih, ki so v odrasli dobi sestavljene pretežno iz maščobe. Povesi se tudi zadnjica, uvela je koža obraza. Nekateri priporočajo jemanje pripravkov s kolagenom in redno skrb za hidracijo (najboljša izbira je voda) ter uživanje določenih hranil, s katerimi bomo okrepili tvorbo kolagena in drugih sestavin zdrave kože. Strokovnjaki svetujejo vse od proteinov do vitamina C in maščobnih kislin omega-3.

Izračunajte ITM Indeks telesne mase izračunamo tako, da telesno maso v kilogramih delimo s telesno višino v metrih na kvadrat. Če ste denimo težki 80 kilogramov, visoki pa 1,92 metra, je ITM 21,7.

Na koncu, če nas odvečna koža res ovira oziroma tudi že negativno vpliva na naše psihično zdravje, se lahko še vedno odločimo za obisk lepotnega kirurga, ta jo bo odstranil.