Prodaja BMW-jevih električnih avtomobilov naj bi se še izboljševala

BMW je že pred časom napovedal, da pripravlja novo družino povsem električnih avtomobilov. Prvič jo je s konceptom vision neue klasse (limuzina) nakazal jeseni na razstavi v Münchnu, zdaj pa je prikazal naslednji koncept, ta je športni terenec in nosi ime vision neue klasse X. S sprednje strani se vidi, da so na masko vrnili legendarni ledvički, sicer pa vsaj na fotografijah deluje bolj umirjeno kot aktualni športni terenci te znamke. Pričakovano napovedujejo, da so izboljšali baterijo, da je pogon bolj učinkovit, tudi oni uvajajo 800-voltno napetost.

Avtomobil gre v proizvodnjo prihodnje leto, in sicer v novi tovarni v Debrecenu na Madžarskem. To bo tudi prvi proizvodni model tega novega (električnega) razreda, zamenjal naj bi dozdajšnji model BMW iX3. Električna limuzina mu bo sledila leto kasneje, izdelovali pa naj bi jo v domači tovarni v Münchnu.

Električni avtomobili so lani ob precejšnji rasti predstavljali 15 odstotkov prodaje tega podjetja, prodaja njihovih povsem električnih avtomobilov naj bi se izboljševala tudi letos. Če odmislimo vrste pogonov, naj bi skupina BMW letos z vsemi svojimi znamkami (BMW, Mini, Rolls-Royce) prodala nekaj več avtomobilov kot lani, marža pa naj bi znašala od 8 do 10 odstotkov.