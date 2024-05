Privabljajo jih pisane barve

Vsak vrt potrebuje opraševalce in čebele spadajo med najbolj pridne, saj je od njih odvisna vsaka tretja žlica hrane, ki jo zaužijemo. Brez njih ne bi bilo sadja, zelenjave, prav tako bi bil cvetlični svet veliko manj pisan, zato je več kot dobrodošlo, da obiskujejo vrtove in sadovnjake. Pri rastlinah jih privlači dvoje: nektar, ki je njihov glavni vir energije, in pelod, ki jim zagotavlja beljakovine ter maščobe.

Številne priljubljene cvetlice, ki jih dandanes sadimo na vrtove in v sadilne lončke, so hibridi, kar res pomeni, da cvetijo z velikimi, obstojnimi in cvetovi v zanimivih barvah, a na žalost hibridne rastline proizvajajo manj peloda in nektarja, nekatere sploh nič, in so za opraševalce manj koristne. Drugi dejavniki, ki nižajo nastajanje obeh pomembnih sestavin čebelje paše, so podnebne razmere, kot so temperatura, vlažnost in tudi vrsta zemlje. Kako torej poskrbeti, da bodo rade obiskovale vaš vrt?

Čim manj pesticidov

Ti ne izbirajo in poleg škodljivcev, ki jih z njimi zatirate, pomirijo tudi koristne žuželke. Če že ne gre brez njih, jih uporabljajte pozno zvečer, ko delavke že počivajo v panjih, dosledno sledite navodilom za uporabo in kar najmanj škodujte naravi.

Kosilnica naj tedaj, ko cvetijo avtohtone cvetlice, pogosteje počiva. FOTO: Totalpics/getty Images

Zasadite čim bolj pisane cvetlice. Določene barve posebno privlačijo čebele, najraje imajo modro, vijolično, belo in rumeno. Cvetoče rastline sadite v skupinah, saj večje skupine privabijo več čebel kot posamično rastoči cvetovi. Zasadite cvetlice različnih oblik, tako boste privabili več vrst čebel, in z zasaditvijo poskrbite, da bo vrt cvetoč ves čas vegetacije, torej vse od zgodnje pomladi do pozne jeseni, da bo veliko cvetja rastlo na sončnih legah, vetrovne pa zaščitite pred močnim vetrom, kajti čebele pred njim iščejo zavetje.

Najraje imajo modro, vijolično, belo in rumeno. FOTO: Nigel Harris /getty Images

Ne pretiravajte s košnjami

Ne samo na cvetličnem vrtu, čebele se rade zadržujejo tudi na travnikih in se pasejo na avtohtonih rastlinah, ki tam uspevajo. To pomeni, da ne bodite preveč dosledni s košnjami. Pustite, da na travnikih cveti regrat, pozneje marjetice in detelja, ki privabijo množice čebel. S prepogostimi košnjami jim namreč delamo veliko škode. Če že nočete, da bi visoka trava rastla na vsej trati, pustite saj kakšen del oziroma predel, kjer je veliko cvetja, in ga pokosite šele, ko bo odcvetelo. Še tako majhni cvetoči otoki so koristni za čebele, kajti prav avtohtone in divje rastline imajo najraje.

Tudi na balkonu lahko poskrbite za več brenčečih obiskovalcev.

V Sloveniji uspeva veliko cvetlic, ki privabljajo čebele, in z njimi je dobro zasaditi gredice, pa tudi balkone, terase in okenske police. Med najbolj medonosnimi so različne dišavnice, denimo meta, žajbelj, sivka, šetraj, materina dušica, drobnjak, rman, bazilika. Rade imajo kozmeje, kobulasti grenik, limonski ožep, facelijo, belo gorjušico, ivanjščice, ameriški slamnik, cinije, astre, dalije, kane, ognjič, anemone in sončnice.

S pravimi zasaditvami jih privabite na balkon. FOTO: Tunatura/getty Images

Tudi na balkonu lahko poskrbite za več brenčečih obiskovalcev. Ob naštetih dišavnicah nanj posadite nizke sončnice, limonski ožep, poletne astre, dišeči grah, kapucinke, ivanjščice, različne vrste nageljčkov in seveda še mnoge druge.

Avtohtone cvetoče rastline privabijo veliko čebel. Med tistimi, ki jim zagotavljajo največ hrane, so trajnice, kot so spominčice, skalni grobeljnik, avbrecija, zvončnica, nageljčki, plamenka, rudbekija, potonika, plahtica, lilija, ostrožnik, jetičnik, kamnokreč, šmarnica, hermelika, jeglič, netresk in številne druge, ki jih na svoji spletni strani priporoča tudi Čebelarska zveza Slovenije.