Priljubljena ljubljanska restavracija pokazala, katero napako gostje naredimo že takoj pri vratih

Čeprav se pravila vedenja glede na kulturo, čas in prostor nekoliko spreminjajo, je cilj bontona vedno enak – zagotoviti spoštovanje, prijaznost in obojestransko udobje v medsebojnih odnosih in družbi. Obisk restavracij je bil nekoč namenjen posebnim priložnostim, mnogim so zato pravila, ki naj bi veljala v takšnem okolju, nekoliko tuja. Čeprav danes zunaj jemo pogosteje, pa v znani ljubljanski restavraciji opažajo, da so nekateri gostje še vedno nekoliko preveč sproščeni.

Da bi obiskovalce, ki se oglasijo pri njih ali kje drugje, poučili, kako se pravilno obnašati, je ekipa restavracije Birdie na svojem instagram profilu pripravila rubriko BonTom, v kateri prijazno razložijo, kaj se sme in česa nikakor ne. Nekatera pravila gotovo poznate, za vsak slučaj pa svetujemo, da si jih, preden se namenite na kosilo ali večerjo, ponovno ogledate in znanje bontona nekoliko osvežite.

A primerno vedenje se ne pritiče le, ko sedimo za mizo in vemo, za kateri kos pribora je treba poprijeti. Bonton se v restavraciji prične že pri vratih. »Nikoli ne stopimo v restavracijo in se takoj usedemo za mizo,« razloži Tom Jaki, ljubiteljski kuhar in solastnik omenjenega kulinaričnega kotička v Ljubljani. »Ob vhodu je treba počakati nekoga iz restavracije, ki vas bo sprejel in posedel,« pojasni in doda, da pri tem dejstvo, ali ste svojo mizo predhodno rezervirali ali ne, ni pomembno.

Vedno vljudni in uvidevni

Pravila obnašanja veljajo tudi na poti do mize. »Ko vas osebje restavracije sprejme in pospremi do mize, je vrstni red zelo pomemben. Vedno proti mizi najprej stopi natakar, ki mu sledi ženska in šele nato moški,« pojasni avtor rubrike, ki ga mnogi poznajo tudi po nedavno odprti vroči kulinarični točki Smash. »Bodimo gentlemani in ženskam odmaknimo stol ter ga pomagajmo pomakniti bližje, ko sede. Šele nato se elegantno usedemo na svojo stran mize in večer se lahko prične,« goste moškega spola še nagovori Jaki.

Bonton in olika človeka sta slika, pravi naslov ene izmed knjig o pravilih lepega vedenja. Prepričani smo, da je ravno takšno znanje tisto, ki o nas veliko pove. In tudi če se nam kdaj morda kakšno pravilo zdi nekoliko za časom, z njegovim upoštevanjem nikakor ne morete zgrešiti. Nasprotno, s tem izkažemo spoštovanje do drugih, pa tudi do sebe.