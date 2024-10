Prihaja nova cupra

Cupra je morda kar nepričakovano uspešna znamka, ki je v duhu športnosti izšla iz Seata. Najbolje gre modelu formentor, tudi električni born po znižanju cene dosega boljše prodajne številke. To jesen predstavljajo še enega aduta, to je cupra terramar, recimo mu klasično gnani športni terenec, ki bo postopoma v prodajni paleti zamenjal podobno zasnovanega seat taracca. Imenuje se po dirkalni stezi v bližini Barcelone.

Dolg je 453 centimetrov in je pripravljen na koncernski platformi za klasično gnane avtomobile MQB evo, s katere sta med drugim letos pripeljala volkswagen tiguan in škoda kodiaq. Drugače kot pri naštetih v ponudbi ne bo dizelskega motorja, na voljo bodo le bencinski in priključnohibridni. Vstopni bo 1,5-litrski blagi hibrid, sledita dve izvedenki 2-litrskega agregata, močnejša tudi s štirikolesnim pogonom. Poleg tega bo terramar lahko tudi priključni hibrid, ki združuje 1,5-litrski bencinski štirivaljnik in električni pogon, z napolnjeno baterijo pa naj bi samo na elektriko prevozil do 100 kilometrov. Terramar pri nas stane od nekaj manj kot 40 tisoč evrov naprej.