Preproge je treba redno čistiti, a z nanašanjem tekočin ne pretiravamo

Preproge in tekstilne talne obloge se hitro navzamejo vseh mogočih neprijetnih vonjav po hrani, potu, dimu, raznih tekočinah. Če je v prostoru veliko vlage ali če razlitih tekočin ne očistimo pravočasno, lahko začne v preprogi ali pod njo nastajati plesen, ki ne oddaja le neprijetnega vonja, ampak je tudi škodljiva za zdravje.

Tekstilne talne obloge je zato treba redno čistiti, zlasti če v prostoru pogosto odpiramo okna, saj tako vanj zaidejo prah, cvetni prah in drugi delci, ki se oprimejo vlaken. V tem primeru je priporočeno talno oblogo sesati na dva dni, enkrat na mesec tudi globinsko, pogosteje, če z nami živijo hišni ljubljenčki, ki se prosto gibajo po hiši, ali alergiki. Preproge v prostorih, kjer hodi veliko ljudi, vsak drugi dan stepemo, lahko jih nekaj časa tudi pustimo na prostem, da se prezračijo, če jih bomo obesili ali razgrnili na sončno mesto, jih bodo žarki še razkužili. Manjše preproge enkrat na mesec operemo, večje globinsko očistimo.

Redno jih sesamo, zlasti če z nami živijo ljubljenčki. FOTO: Trumzz/Getty Images

Če se kljub temu navzamejo neprijetnega vonja, si pomagamo s pripomočki, ki jih večinoma že imamo v shrambi. Eden takšnih je soda bikarbona, ki je nepogrešljiva za čiščenje vseh vrst površin. Preden jo posujemo po preprogi, jo presejemo skozi gosto sito, saj se v posodici, kjer jo hranimo, običajno sprime, takšne pa ne bomo mogli posuti enakomerno. To je namreč izjemno pomembno. Preprogo enakomerno prekrijemo s sodo in jo s konicami prstov vtremo v vlakna, nato počakamo nekaj ur, še bolje čez noč, ter potem temeljito posesamo. Soda bo odstranila neprijetne vonjave in tkanino tudi razkužila. Z njeno pomočjo bodo lepše dišala tudi obuvala, vanje enostavno vsujemo žlico ali dve sode, pustimo čez noč in prah nato stresemo v smeti. Če skodelico s sodo bikarbono postavimo na kuhinjski pult, bo tudi iz prostora odstranila smrad, enako velja za hladilnik.

Sodo bikarbono najprej presejemo, da se znebimo grudic.

Za odišavljanje preproge lahko uporabimo tudi kis, ta se še posebno dobro obnese, če bi se radi znebili vonja po vlagi. V steklenički z razpršilom zmešamo eno enoto kisa in dve enoti tople vode, dobro pretresemo in nanesemo na preprogo. Pazimo, da je ne namočimo preveč. Počakamo od 15 do 20 minut, če v tem času okisana voda ni izhlapela, mokre dele popivnamo s papirnato brisačko ali čisto krpo. Ko se bo preproga povsem posušila, bo tudi vonj po kisu izginil. Namesto njega bo delo opravila tudi limona. Suho preprogo najprej temeljito posesamo. V stekleničko z razpršilom vlijemo sok nekaj limon, koliko jih bomo uporabili, je odvisno od velikosti preproge, in ga razredčimo z vodo, dovolj je bo največ pol toliko, kolikor je limonovega soka. Tekočino nato poškropimo po preprogi, ne preveč, in pustimo, da se posuši. Nato še enkrat posesamo, saj bo v soku najbrž tudi kakšen delček limone.

Manjše enkrat na mesec operemo. FOTO: Getty images

Četrta možnost, da odstranimo neprijetne vonjave iz preproge ali tekstilnih talnih oblog, je vodka. Prelijemo jo v stekleničko z razpršilom in poškropimo preprogo, spet ne preveč. Počakamo 15 ali 20 minut, če je tkanina še vedno vlažna, jo popivnamo s čisto brisačo, ko se bo preproga povsem posušila, pa bo izginil tudi neprijeten vonj.