Prenovljeni sorento, Kijin veliki suv je osvežen zunaj in znotraj

Kijin model sorento, večji športni terenec južnokorejske znamke, ima že precej zgodovine. Leta 2021 so predstavili četrto generacijo, nedavno so jo prenovili. To je navzven najbolj opazno spredaj, kjer je vse (maska, odbijači, luči) urejeno drugače kot prej.

Zdi se, da želi biti sorento malce podoben njihovemu električnemu zastavonoši, modelu kia EV9. Tudi znotraj je dobil nekatere poudarke iz najnovejših električnih modelov, zlasti podolgovat in rahlo ukrivljen ekran, na katerem sta dva prikazovalnika z diagonalo 31 centimetrov. Posodobljena je oprema, predvsem ima več asistenčnih sistemov oziroma so izboljšani.

Sorento je tako kot doslej dolg 481 centimetrov, medosna razdalja je 282 cm, ima dve oziroma za doplačilo tri sedežne vrste. Če je zadnja zložena, je prtljažnik zelo velik, sprejme 900 litrov. Model bo imel dizelski in bencinsko-električni hibridni pogon, slednji bo pripravljen tudi kot priključni hibrid.

Hibridni izvedbi bosta na naš trg pripeljali prihodnje leto, že zdaj pa sorenta ponujajo z verjetno najbolj zanimivim 2,2-litrskim štirivaljnim dizlom (moč 194 kW, navor 440 NM), za prenos skrbi osemstopenjski samodejni menjalnik, lahko pa ima dvo- ali štirikolesni pogon. S slednjim se cena začne pri 57.000 evrih, letos načrtujejo prodajo 50 primerkov. Tekmeci sorenta so seat terracan, mazda CX 60 in škoda kodiaq.