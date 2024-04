Škoda prenovila svoja modela

Škodina manjša modela, scala kot klasična kombilimuzina in kamiq kot malce krajši in višji križanec, sta doživela medgeneracijsko prenovo, ki prinaša skupek drobnih popravkov v zunanjem videzu in notranji ureditvi. Oba modela imata nove žaromete, meglenke, preoblikovani sta maski, malce bolj očitne so te spremembe pri scali. Nekaj rahlih popravkov je tudi zadaj. V notranjosti sta avtomobila v sprednjem delu tako kot doslej skoraj identična; torej je za oba glavna novost standarden digitalni zaslon za volanom – ta je za doplačilo v bolj napredni izvedbi. Spremembe so še pri sredinskem zaslonu ...