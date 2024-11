Pravila za sočno pečenega piščanca

Pečeno perutnino, zlasti piščanca, si privoščimo vse leto. Pečemo celega ali razkosanega v pečici, v kosih pa tudi v ponvi na štedilniku. Od martinovega, ki je tik pred vrati, pa vse do novega leta bomo na praznično mizo poleg piščanca postavili še drugo perutnino, v naših krajih predvsem race, morda gosi, ponekod celo purane. Vso perutnino pečemo na podoben način, izbiramo lahko med različnimi začimbami, čas pečenja pa je odvisen od temperature pečice in velikosti kosov mesa.

Kako izberemo meso

Dobro pečeno perutnino odlikujeta sočno meso in zapečena zunanjost, da bi to dosegli, pa je dobro poznati nekaj pravil. Začne se pri izbiri piščanca, res se splača zanj odšteti nekoliko več, saj se majhni, hitro spitani farmski piščanci nikakor ne morejo kosati z doma rejenimi, tolstimi piščeti, ki so se po možnosti pasla po dvorišču. Izberemo piščanca, težkega okoli dva kilograma.

Peka

Zelo pomembno je, da ga pred pripravo ogrejemo na sobno temperaturo. Meso bo tako bolj sočno. Prav tako je pomembna temperatura pečenja, na začetku naj bo višja, okoli 200 stopinj, da meso in koža nekoliko zakrkneta, potem pa jo znižamo na 180 stopinj. Za raco je razkorak v temperaturah še večji, zapečemo jo na 220 in potem pečemo na 160 stopinj. Čas peke računamo po teži, splošno pravilo je od 18 do 20 minut za pol kilograma. Velja tudi, da se mora meso v notranjosti med pečenjem segreti na 70 stopinj, ko ga vzamemo iz pečice, pa temperatura še naraste za približno pet stopinj, preden se začne meso ohlajati.

Koža

Perutnini, namenjeni pečenju, seveda ne bomo odstranili kože, saj se ta hrustljavo zapeče, hkrati pa maščoba, ki iz kože med pečenjem izteka, poskrbi, da bo meso ostalo sočno. A to se kljub koži v pečici kaj hitro izsuši, zato piščanca ali pa raco pred pečenjem premažemo z maščobo, vmes pa po potrebi obrnemo in zalivamo s tekočino, ki se izteka. Med pečenjem se lahko izsušijo ali celo zažgejo tudi zelišča, s katerim začinimo meso. Zato uporabimo preprost trik in zelišča, lahko pa tudi maščobo, na primer maslo, enostavno potisnemo v žepke, ki jih s prsti naredimo pod kožo. Da bo koža ostala hrustljava, piščanca v času, ko po pečenju počiva, nikar ne pokrijmo; počiva naj vsaj 15 minut, preden ga razrežemo.

Recept za polnjenega piščanca

Obogatena različica, s »filo« oziroma lepše povedano nadevom, je ena najbolj priročnih prazničnih jedi. Lahko bi rekli, da je ravno prav slavnostna: recept bo prav prišel v tednih, ki se jih vsi veselimo. Zato smo v času, ko je perjad najbolj aktualna, znova pod žaromet postavili to dostopno in slastno jed.