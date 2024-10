Pralni stroj naj ne bo prepoln: Po 30 pranjih zaženemo program za čiščenje bobna (FOTO)

Redko kaj se lahko primerja z vonjem sveže opranega perila, a se zgodi, da po pranju ali sušenju ne diši prijetno oziroma sploh nič. Kaj lahko v tem primeru storimo? Če imajo oblačila, ko jih vzamemo iz bobna, vonj po vlagi, morda celo plesni, je skrajni čas, da pralni stroj temeljito očistimo. Tudi sicer je priporočljivo na vsakih 30 pranj uporabiti funkcijo čiščenja bobna, če smo jo zanemarjali in imajo oblačila zdaj neprijeten vonj, pa v boben vlijemo pol skodelice kisa in zaženemo omenjeni program. Če ga pralni stroj nima, kis vlijemo v prostorček za detergent in zaženemo program pranja na najvišji temperaturi, običajno je to 90 stopinj Celzija. Ob naslednjem pranju bi moralo perilo spet imeti prijeten vonj.

Po 30 pranjih zaženemo program za čiščenje

bobna.

Če se to ne zgodi, je lahko težava v preveč polnem bobnu, zato poskusimo zmanjšati količino oblačil, ki jih peremo hkrati. Če se držimo priporočene teže, ki jo je za pralni stroj predvidel proizvajalec, bi moralo biti vse v redu, kljub temu pa lahko poskusimo s kosom ali dvema manj, saj bo pralno sredstvo tako bolj učinkovito prišlo do vseh vlaken in iz njih odstranilo bakterije, ki povzročajo neprijetne vonjave, pomembno pa je tudi, da ga bo voda dobro izprala, kar bo lažje, če perilo ne bo natlačeno.

Ventilator kot veter

Če na perilu ne zaznamo neprijetnega vonja, ko ga vzamemo iz pralnega stroja, se pa vonjave razvijejo pozneje, to pomeni, da smo ga sušili predolgo in premalo učinkovito. Običajno se to zgodi v hladnejših mesecih, ko kose obesimo v zaprtih in slabo prezračevanih prostorih ali ko je zunaj visoka stopnja zračne vlažnosti.

Ko ga obesimo, zlasti v zaprte prostore, naj ne bo premokro.

Če perilo sušimo notri, si lahko pomagamo na več načinov. Hitreje bo suho, če stojalo z mokrim perilom postavimo v bližino radiatorja ali druge grelne naprave, prav tako pomaga, če v bližino postavimo razvlaževalnik zraka, ki bo sproti odstranjeval odvečno vlago, ki jo perilo oddaja. Če imamo doma ventilator, s katerim se poleti hladimo, si lahko z njim pomagamo tudi pri sušenju perila, saj bo posnemal veter na prostem. Vsi omenjeni pripomočki pa ne bodo dovolj, če bomo perilo iz pralnega stroja vzeli še zelo mokro, zato vedno poskrbimo, da je čim bolj ožeto in po potrebi na koncu še enkrat zaženemo zgolj centrifugo. Če seveda ne peremo občutljivih tkanin, ki bi jih s tem poškodovali, denimo volne.

Naj diši. FOTO: Peopleimages/Getty Images

Nikoli naj ne bo natlačen. FOTO: Katarzynabialasiewicz/Getty Images

Prostor, v katerem smo sušili perilo, na koncu vedno tudi temeljito prezračimo, da se v njem ne bo po nepotrebnem nabirala vlaga, zaradi katere se lahko razraste plesen, z zračenjem pa bomo pregnali tudi morebitne zdravju škodljive molekule, ki se pogosto znajdejo v detergentih in mehčalcih.