Pozabite na quiche, nov trend so krompirjeve pite

Pite so ena tistih dobrot, ki se je vedno razveselimo, ko se znajde na sredini mize. Pa naj bo sladka ali slana. Prvi quiche naj bi bil quiche lorraine, imenovan po regiji na severovzhodu Francije. Tradicionalni quiche. Tradicionalni recept, sestavljen iz testa, jajc, smetane in slanine, tako dobro deluje, da je ostal nespremenjen vse do danes, seveda pa je ta slana pita skozi leta dobila tisoč in eno sestrsko različico. Celo takšno brez jajc!

A tokrat se ne bomo poigravali z menjanjem sestavin v nadevu. Zamenjali bomo testo in ga, čeprav bolj enostavno skoraj ne gre, še bolj poenostavili. Namesto, da bi zamešali moko, maslo, jajce in vodo, bomo gnetenje povsem preskočili in za podlago uporabili kuhan krompir. Verjetno si mislite, da v resnici pripravljamo neke vrste musako, a ne sklepajmo prehitro. Prepričani smo, da krompirja v pekaču še niste spekli na takšen način. Tokrat ga bomo namreč zmečkali, tako da bomo uporabili kar čisto navadni kozarec.

Sestavine

1 kg krompirja

600 g kisle smetane

3 rdeče čebule

200 g slanine v kockah

100 g sira po izbiri

sesekljana mlada čebula

Priprava