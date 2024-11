Potovanje skozi čas: vintage je svojevrstno recikliranje

Poraja se vse večja želja po takšnih domovih, ki dajejo občutek bivanja ter urejenosti, kot je vladal že pri naših (daljnih) prednikih. Gre za bivanjsko potovanje skozi čas, le da se to pot vračamo v preteklost. Tovrstne želje pa v ospredje vse bolj postavljajo tudi dekor iz nekega minulega obdobja in seveda pohištvo, ki doživlja pravo renesanso.

Raznorazni tako imenovani vintage kosi, naj gre za stenske umetnine ali pohištvo iz predelanega lesa, dodajajo prostoru nov značaj, iz česar se vonja prijeten duh po preteklem. Vintage je svojevrstno recikliranje in je v notranje oblikovanje vrnil številne stvari, na katerih se je še nedavno nabiral prah.

Tapete znova krasijo domove. FOTO: Arhiv Dela

Vrnil je ročno poslikano pohištvo, ki je bilo priljubljeno v poznem 18. stoletju. Pa pohištvo dekor z bogatimi lesenimi detajli, ki je bilo dolga leta potisnjeno nekam v zakotje starinarnic, danes pa doživlja razcvet, saj vse več ljudi hrepeni po slogu, ki deluje toplo in udobno. Lesni odtenki, še posebno orehov les, lahko ustvarijo zares izjemno vzdušje.

Vrnile so se tapete

Vse več ljudi polni svoje domove tudi s starinskimi umetninami iz prejšnjih časov, s čimer želijo ustvariti skrbno urejen prostor. Za takšen dizajn so jih denimo navdihnili družinska dediščina (prejšnjih) lastnikov stanovanj ter umetniška dela, ki so jih prinesli s potovanj. Prav kombinacija novega in starega soustvarja čudovito ravnovesje, zaradi česar je prostor naenkrat tako zanimiv in edinstven.

Tudi tapete so se vrnile: ljudje vse bolj hrepenimo po prostorih, ki delujejo eklektično in personalizirano. Vintage je prinesel in uveljavil tudi zaobljene, funky linije, ki si znova utirajo pot na sceno, a na način, ki deluje sodobno. Mešanje starinskih in sodobnih kosov v notranjem oblikovanju je odličen način za ustvarjanje elegantnega in karakternega prostora. Samo predstavljajte si ukrivljen kavč iz šestdesetih let prejšnjega stoletja v kombinaciji z modernimi naslanjači aerodinamične oblike ali pa cevaste kromirane jedilne stole iz sedemdesetih let, ki so postavljeni okoli sodobne jedilne mize ...

Vintage je vnesel prostoru nov značaj. FOTO: Lisa Gilmore Design/Amy Lamb/Native House Photography

Na sceno so se v polnem sijaju vrnili tudi lestenci. Tudi starinske omarice so spet zaželene! Ali pa svila, ta razkošna tkanina, ki že spet spodbuja številne oblikovalske ideje.

Ne glede na to, ali gre za stružene detajle ali okrasne rezbarije, dodajo leseni poudarki prostoru vselej dobršno mero prefinjenosti. Njihov sloves, češ da so čisto preveč tradicionalni, je že zdavnaj minil, zdaj so še kako dobrodošli v neki svetli in moderni sobi.

Podobno je z ogledali s pozlačenimi okvirji: na trgu rabljenih izdelkov jih je še vedno sorazmerno veliko, kar nekaj desetletij so bila v nemilosti. Oblikovalci v teh kičastih in pozlačenih kosih vidijo prav tisti element, ki bo prostoru dal še dodaten sijaj, toplino, pridih dramatičnosti.