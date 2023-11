Premagajmo zimsko depresijo

Sezonska afektivna motnja (SAD) oziroma prehodna oblika depresije v meglenih, deževnih in mrzlih jesensko-zimskih dneh negativno vpliva na počutje marsikaterega posameznika. Nekateri ji pravijo kar zimska depresija, saj naj bi na posameznika slabo vplivalo dejstvo, da je v primerjavi z drugimi letnimi časi precej manj izpostavljen svetlemu delu dneva.

Prav pomanjkanje sončne svetlobe naj bi negativno vplivalo na delovanje hipotalamusa v možganih. Posledica naj bi bila povečana tvorba melatonina oziroma tako imenovanega hormona spanja ter zniževanje ravni serotonina, hormona, ki vpliva na posameznikovo razpoloženje: več ko je slednjega, boljše volje smo. Serotoninu zato pravimo tudi hormon sreče.

Če boste ponoči dobro spali, vam podnevi ne bo treba dremati. FOTO: Fizkes, Getty Images

Zimski depresiji se lahko izognemo, če spremenimo življenjski slog. Naj je zunaj še tako sivo in mrzlo, nikar ne obsedimo na kavču pred televizijskim zaslonom. Dobro se oblecimo in pojdimo na sprehod oziroma maksimalno izkoristimo svetli del dneva. Na ta način bomo tudi izboljšali splošno počutje, saj je dokazano, da redna telesna aktivnost deluje tudi protistresno. Kot tudi druženje. Obiščimo kakšno prireditev. Tako bomo poskrbeli za boljše razpoloženje, saj dan ne bo enak dnevu in ne bomo imeli občutka, da na svetu poleg službe obstajajo le še redne vsakodnevne obveznosti, gledanje televizije in spanje.

Redna telesna aktivnost deluje tudi protistresno.

V posteljo ob isti uri

Pozorni bodimo tudi na to, kaj si vsak dan položimo na krožnik. Pogosteje izberimo jedi, v katerih bo veliko zdravih maščob (maščobne kisline omega-3) in vitamina B12. Večkrat sezimo po ribah, oreščkih, semenih in rastlinskih oljih. Prav tako ne pozabimo na perutnino, jajca, mlečne izdelke in seveda zelenjavo in sadje. Dobro se je izogibati alkoholu ter slaščicam, ki so narejene iz enostavnih ogljikovih hidratov in transmaščobnih kislin.

Sivi, megleni dnevi na mnoge ne vplivajo najbolje. FOTO: Marjan_apostolovic, Getty Images

Če smo poskrbeli za pravilno prehrano in gibanje, je treba tudi za kakovostni spanec. Če ponoči ne bomo dovolj spali, bomo najverjetneje čez dan tako zaspani in utrujeni, da se bomo vsaj nekajminutnemu počitku res težko izognili. V posteljo se vsak večer odpravimo ob isti uri, pri tem pa ne pozabimo, da bi moral odrasel človek vsak dan spati najmanj osem ur. Hkrati poskrbimo za primerno spalno okolje, to pomeni, da ponoči potrebujemo tišino in temo in da temperatura zraka v spalnici ne bo presegala 18 stopinj Celzija.

Če pa se negativnih občutkov zaradi zimske depresije nikakor ne moremo otresti, naj nam ne bo nerodno obiskati terapevta. Morda bomo že po nekaj pogovorih z njim našli rešitev za težave.