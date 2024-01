Polona Kovič: Slovenci sredi kapitalistične Evrope živimo in jemo v naglici

Na podlagi dosedanjih spoznanj priporoča predvsem uživanje hrane, ki naše telo lahko nahrani, obnovi in tudi zdravi – zato, ker je usklajena s presnovnimi zakoni našega telesa, ki se skozi celotno evolucijo niso spremenili. Vsi vemo, kako pomembna je hrana za naše zdravje. Ampak ali zares vemo, kaj je najboljše za nas? Na deklarativni ravni to sicer vemo, na čustveni pa verjamemo, da za nas ne velja. Pridržujemo si neodtujljivo pravico, da se sproti odločamo, kaj bo našemu organizmu koristilo. Seveda nas to drago stane. Po obroku, ki za presnovo ni bil koristen, se slabo počutimo, pojavijo ...