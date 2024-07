Poletno sajenje: Za te rastline še ni prepozno

Poletje je tu in nekateri vrtovi se že šibijo pod težo pridelka, ki je plod vrtnarskega dela v preteklih mesecih. A tudi če ste šele v teh dneh našli čas, da se lotite urejanja vaših gredic, še ni prepozno, da bi v prihodnjem obdobju uživali v domači zelenjavi. Medtem ko so številni kmetje že začeli s sejanjem rastlin za jesenske in zimske plodove, še vedno ni prepozno, da posadite nekatere sadike, ki bodo obrodile poletni pridelek. Če iz kakršnegakoli razloga še niste vsega posadili, ne skrbite, saj je še vedno čas, da izkoristite sezono.

