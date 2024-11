Pokukali smo v kuhinjo na kolesih, v kateri se prehranjujejo najboljši kolesarji na svetu

Te dni je bila v okolici Medvod parkirana prikolica, pravzaprav tovornjak, v katerem kolesarska ekipa Bahrain Victorious prevaža naokoli svojo kuhinjo. V njej med večdnevnimi kolesarskimi tekmovanji, kot sta dirki po Franciji in Španiji, pripravljajo obroke športnikom, mi pa smo imeli priložnost, da v družbi dijakov slovenskih gostinskih šol pokukamo v zakulisje velike športne zgodbe in si ogledamo tisti prostorček na kolesih, ki se iz majhne, a zares sodobno urejene kuhinje podaljša v jedilnico.

Tehtanje in računanje

Najprej ta podatek: v spremljevalni ekipi Bahrain Victorious, kjer je med 28 kolesarji tudi Slovenec Matej Mohorič, je več kot 70 članov, od tega jih je približno deset tesno povezanih z mobilno kuhinjo. Tu so nutricionisti, kuharji ter vozniki kamiona, v katerem je urejena kuhinja. Še ena številka: ekipa je na poti kar 160 dni v letu!

Sicer pa se ravno okoli številk in računanja vseskozi vrti delo te kuharske ekipe, kajti vedeti je treba, da kolesar v enem dnevu naporne tekme porabi do 8000 kalorij. »S pravilno prehrano je treba poskrbeti, da kolesar med dirko ne izgubi niti ne pridobi telesne teže,« pojasni Nicola Moschetti, po poklicu nutricionist.

Testenine in riž

»Najraje imajo burgerje in sladice, še posebno palačinke, pito in tiramisu. Na njihovem jedilniku je vedno veliko testenin in riža, sveže zelenjave in sadja – kolesarjem skuhamo kar od 10 do 15 kilogramov testenin na teden,« je pojasnil kuhar Igor Bigović, ki je začel za kolesarje kuhati lani, prej pa je v Zagrebu delal v kuhinji hotela Hilton. Kot je dodal, vse sestavine za jedi stehta, nato sledi uskladitev z nutricionistom, ki ugotovi, ali je število kalorij primerno ali je treba še kaj popraviti.

In kaj najpogosteje skuhajo najboljšim kolesarjem? »Velikokrat so za kosilo testenine in rižote. Te so največkrat zelenjavne ali z morskimi sadeži,« je pojasnil Bigović, ki športnikom pripravi tudi sladice, denimo krostate.

Za konec pa še pojasnilo, zakaj je bila kuhinja parkirana v vasi Sora pri Medvodah: tam je sedež gostinskega podjetja Jezeršek. V želji, da bi več kot 400 dijakom devetih slovenskih gostinskih šol prikazali delo na terenu in jih spodbudili h kariernim odločitvam, so Jezerškovi mladim predstavil tako delo v cateringu kot tudi to, kako poteka razporeditev dela v mednarodni ekipi, ki skrbi za prehrano poklicnih kolesarjev ekipe Bahrain Victorious.

