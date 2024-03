Poklon desetim izjemnim Slovenkam

Deset je Oninih žensk, ki so navdih in zgled vsem nam. Nanje se je osredotočila slovesnost v ponedeljek, 4. marca, v Mestnem gledališču ljubljanskem, ki ga je pripravila naša medijska hiša Delo.

Katera od desetih nominirank je prejela priznanje Ona 365 in globok priklon spoštovanja? Člani žirije so pojasnili, da so po premisleku letos v duhu sestrstva in medsebojne podpore vse nominiranke razglasili za – zmagovalke.

Za One 365, ker, kot je povedala odgovorna urednice revije Onaplus Sabina Obolnar: »Resnično velika dejanja se ne merijo, ampak se jim izreka spoštovanje. Zato letos ne govorimo o Onini lestvici, na kateri se razporejajo klini, temveč o Oninem svetu, prostoru sodelovanja, rasti in presežkov.

Naše odločitve ne gre razumeti kot morebitno neodločnost, katero žensko zares izpostaviti – prav nasprotno, gre za jasno odločenost, ki pritrjuje življenjskemu vodilu letošnjih nominirank: solidarnost, delo za skupnost in zavedanje, da smo del celote,«

Spoznajte One, z veliko začetnico, ki jih združujeta solidarnost in poudarek, da človek ni otok in da tudi njihovi osebni dosežki ne bi bili mogoči, če za njimi ne bi stala skupnost.

Drage bralke in spoštovani bralci, letošnji izbor je poseben in prav je, da so v ospredju ženske, ki s svojimi dejanji in ravnanji brezpogojno soustvarjajo boljši danes in jutri vseh nas. Našo skupnost.

Alenka Marinič, igralka

Alenka Marinič, sovoditeljica oddaje Kaj dogaja?, igralka, klovnesa, ulična umetnica. Prepričana je, da komedija, kot vsi žanri umetniškega ustvarjanja, ljudem nastavlja ogledalo.

Satira zareže, pravi, in prav je tako, saj zgolj hahljanje in zabavanje ne zadostujeta. Na podlagi izkušenj opaža, da so političarke veliko bolj previdne, se veliko bolj nadzorujejo v primerjavi z moškimi. Zato jih je težje ujeti in začutiti. A vse steče, saj ima možnost delovati v skupini, v kateri drug drugemu pomagajo biti kar najboljši.

Zato ne razume sodobnega poudarjanja individualizma. Tudi spektakli akrobatov v cirkusu so bolj živahni, če vedo, da jih varuje mreža spodaj. Ni vsak sam svoje sreče kovač, vsi skupaj moramo graditi boljši svet, živeti v izpolnjujoči solidarnosti.

Alenka Marinič FOTO: Blaz Samec

Beti Hohler, pravnica, haaška sodnica

Beti Hohler je v svojem mladem življenju naredila velike korake. Uveljavljena strokovnjakinja za mednarodno kazensko pravo je bila 5. decembra 2023 kot prva Slovenka imenovana za sodnico na Mednarodnem kazenskem sodišču v Haagu.

V zgodovini tega izjemno pomembnega hrama pravice, ki se ukvarja z najhujšimi zločini zoper človečnost, je doslej najmlajša sodnica. Pravo je izbrala, ker daje ravnanjem ljudi smisel in ustvarja red. Pri delu jo vodi zavestna objektivnost. Velja za razgledano, umirjeno in srčno osebo.

Blizu ji je stoicizem. Spodbuja nas k vedoželjnosti v odnosu do sebe in tolerantnosti do sočloveka: »Danes tehnologija kot podaljšek družbe potrošništva vedno bolj izrazito zajeda v kakovost medosebnih odnosov. Smo (žal) instant družba površinskih odnosov, kar vpliva na kakovost skupnega, javnega življenja. Da bi imeli kakovostne medosebne odnose, moramo biti vedoželjni.«

Beti Hohler FOTO: Žiga Koritnik

Jana Zupančič, igralka

Jana Zupančič je doslej prejela vse najpomembnejše nagrade na gledališkem področju, letos je zbirki dodala še nagrado Prešernovega sklada za vloge v zadnjih treh gledaliških sezonah, zlasti velja omeniti Barbaro Fordham v predstavi Avgust v okrožju Osage Tracyja Lettsa, Milo v Usedlinah, Heleno v Slamniku Eugèna Labichea in

Vé​ronique v Bogu masakra Yasmine Reza.

Članica ansambla Mestnega gledališča ljubljanskega je od leta 2003, obiskovalce pa vedno znova navduši z raznolikostjo vlog in odrsko prepričljivostjo. Zaradi vlog v domačih filmih in serijah jo poznajo tudi tisti, ki ne zavijejo pogosto v gledališče.

Jana Zupančič FOTO: Dejan Javornik

Lidija Jerkič, pravnica, predsednica Zveze svobodnih sindikatov Slovenije

Lidija Jerkič je sindikatu zapisana vse življenje. Pravi, da jo je našel, tako kot jo v življenju vedno znova najdejo izzivi. In jim sledi. »Ugotovila sem, da sem za veliko stvari odgovorna sama. Ne za rešitev planeta, tega ne zmorem, znam pa razreševati odnose, razumeti lastno karierno pot.«

Če jo kdaj navda žalost in nemoč, slejko­prej najde odgovor, rekoč: »Če lahko pomagam enemu, je moj napor smiseln.« Priporoča nam prijaznost, kajti dva prijazna naredita še tretjega takšnega.

»Pozdravite sočloveka, nasmejte se mu in vrnil vam bo vašo prijaznost. Ni to zdaj rešitev za ves svet, je pa za to, da bo nam samim bolje, to pa zagotovo.« Skrbi jo, da smo se odvadili spopadati s problemi. »Ukvarjamo se s kopico stvari, da se nam ni treba ukvarjati s samim seboj.« Zatorej, začnimo pri sebi.

Lidija Jerkič FOTO: Jože Suhadolnik

Manca Ahlin, arhitektka in oblikovalka

Manca Ahlin, arhitektka in oblikovalka, je ljubezen do klekljanja iz domačih Žirov ponesla vse do ZDA, trenutno največ ustvarja v New Yorku, prenovljen potniški terminal regionalnega letališča v teksaškem mestu Waco pa na primer krasi skoraj pet metrov velik klekljan mamut z mladičem, ki je delo njenih rok.

Po mnogih uspešnih arhitekturnih sodelovanjih jo je začela vse bolj zanimati povezava med prostorom in čipko, njene nedavne stvaritve na tem področ­ju pa so dosegle mednarodno prepoznavnost. Njeno delo zajema od arhitekture do umetniških instalacij, izdelovanja nakita in drugih uporabnih predmetov, tradicionalne obrti pa prepleta s sodobnimi računalniškimi metodami oblikovanja.

Manca Ahlin FOTO: Leon Vidic

Miljana Cunta, pesnica, prevajalka in urednica

Miljana Cunta je pesnica, avtorica štirih pes­niških zbirk, za svojo zadnjo Nekajkrat smo zašli, zdaj se vračamo, ki je izšla lani, je letos prejela nagrado Prešernovega sklada.

Je tudi prevajalka poezije iz angleščine in italijanščine ter urednica, njene pesmi so bile doslej prevedene že v številne tuje jezike, med njimi v angleščino, francoščino, hrvaščino, italijanščino, makedonščino in nemščino, ter nominirane za glavne slovenske pesniške nagrade.

Primorka po rodu verjame, da: »Poezija deluje podobno kot upanje. Rodi se iz presežka pomena in energije, da se zoperstavi statusu quo, da nas navdihuje in povezuje.«

Miljana Cunta FOTO: Jože Suhadolnik

Nika Prevc, vrhunska smučarska skakalka

Nika Prevc prihaja iz najbolj visokoleteče dinastije v Sloveniji in 18-letna izvrstna smučarska skakalka, sestra uspešnih skakalcev Petra, Ceneta in Domna, nas v letošnji sezoni pušča odprtih ust.

Njena zadržanost nas navdušuje, dominantnost na skakalnicah prav tako. Izjemni rezultati so nedvoumno plod trdega dela, osredotočenosti in užitkov v skokih. Tukaj so še družinske vrednote, ki temeljijo na delu, poštenju in vztrajnosti. Nika, ki se ji trenutno zdi zmagovati precej preprosto, pa o današnjem času mladih pove:

»Zdi se mi, da so nam odrasli prepustili bolj poenostavljen svet, da starši danes naredijo preveč za svoje otroke in da je problem današnjega časa razvajenost.«

Nika Prevc FOTO: Aleš Fevžer

Rada Zergol, nekdanja predsednica pevskega zbora Pinko Tomažič

Rada Zergol je že 43 let članica Tržaškega partizanskega pevskega zbora Pinko Tomažič, ki že 50 let ohranja izročilo slovenskega odporništva; zadnjih deset let je delovala kot njegova predsednica.

A veselje ob tem visokem jubileju še vedno kazi dejstvo, da je zbor že več kot leto dni brez svojega sedeža in doma na Padričah pri Trstu. Tržaški partizanski pevski zbor Pinko Tomažič ni zgolj partizanski zbor, temveč institucija, ki si že desetletja prizadeva za utrjevanje slovenske narodne zavesti v zamejstvu in za uveljav­ljanje slovenske kulture.

Prepričana je, da je danes njegova vloga enako pomembna kot nekdaj, saj so pravice, ki smo si jih izborili tudi s partizanskim bojem, nenehno na preizkušnji.

Rada Zergol FOTO: Črt Piksi

Tina Bizjak, dr. med., specialistka ginekologije in porodništva, jamarska reševalka

Tina Bizjak, dr. med., specialistka ginekologije in porodništva, je postala malodane vsem Slovencem znana lani, ko je skupaj s člani Jamarske reševalne službe in drugimi pripadniki civilne zaščite iz novoodkrite Vranjedolske jame pri Dolenji vasi blizu Cerknice pomagala reševati jamarko Ano in kar 30 ur bdela ob njej.

Vsakič znova poudari, da je le kamenček v mozaiku ter da takšna reševanja nikoli niso in ne morejo biti delo osamljenega junaka. To je bila do zdaj njena najtežja intervencija; njena predanost pa kaže, da ta ljubezen na prvi po­gled, ta iskra, ki je nemudoma preskočila, ko se je kot študentka vpisala na jamarski tečaj, še vedno močno tli.

Tina Bizjak FOTO: Dejan Javornik

Mirjana Duler, solastnica podjetja Adteh

Mirjana Duler, solastnica podjetja Adteh, je skupaj z možem Ambrožem v času najhujših poplav v Sloveniji v 36 urah postavila pomemben most za pešce na Prevaljah.

Njuno podjetje je mlado šest let, zaposluje šestdeset ljudi in tvorijo odlično skupnost. Most je postal velik simbol in opomnik prepotrebnega sodelovanja in povezovanja med ljudmi. Solidarnost ni junaštvo, odgovarja, ampak je tista lastnost, ki bi morala biti v vseh nas. »Za naju je bit vsega, da v ospredje postavljava človeka, solidarnost, pomoč.

Zaposleni niso samo zaposleni, so sodelavci in nikoli jim ne rečem delavci.« Dobro se res vrača z dobrim, verjame in ve, zakaj je rekla, da so junaki tisti, ki začnejo iz nič. Dobra dela imajo mlade, poudari in hkrati ve, da dobri časi rojevajo slabe ljudi.

Mirjana Dular FOTO: Jože Suhadolnik

